Активисты в Кельне - против пророссийского автопробега

В Кельне прошли автопробег прокремлевских активистов и акции оппозиционно настроенных россиян в поддержку Украины. Одновременно в том же районе города проведен благотворительный фестиваль "День Украины".

В Кельне в воскресенье, 20 августа, прошел автозабег прокремлевских активистов и одновременно с ним - акции оппозиционно настроенных россиян в поддержку Украины и против Кремля. Участники обменялись оскорбительными жестами, но обошлось без столкновений.

Автопробег пропутинских активистов в Кельне организовала Елена Колбасникова, которую недавно суд оштрафовал за одобрение агрессивной войны в Украине. Перед началом акции около 30 сторонников Кремля собрались в центре Кельна на набережной. Там их уже ожидали около 50 полицейских: они проверили документы участников пробега и проконтролировали безопасность автомобилей - чтобы флаги РФ, прикрепленные к многим авто, не упали на дорогу и не помешали дорожному движению. По словам активистов, их акция приурочена ко Дню российского флага (который отмечается через два дня, 22 августа). Помимо российских флагов, на машинах можно было увидеть флаги СССР и плакаты с лозунгами "Дружба РФ и Германии". Среди активистов - не только выходцы из РФ, но и немцы. По их словам, они выступают, в том числе, за прекращение поставок оружия Киеву и возлагают вину за российскую агрессию на НАТО и саму Украину.

Прокремлевский автопробег не пустили к фестивалю украинцев

С другой стороны Рейна до участников автопробега доносилась украинская музыка - на набережной у Музея шоколада на благотворительный фестиваль собрались сотни украинцев, там был вывешен украинский флаг. Изначально сообщалось, что автомобили прокремлевских активистов должны были проехать мимо фестиваля, однако маршрут автопробега был изменен. В полиции DW сообщили, что это было сделано в целях безопасности - чтобы избежать столкновений.

День Украины в Кёльне Фото: DW

Тем не менее колонна автопробега проехала мимо другой акции - около станции Heumarkt примерно 40 человек собрались выразить несогласие с политикой Кремля и солидарность с Украиной. В основном это были оппозиционно настроенные россияне, но у кого-то из участников был и флаг Узбекистана. Здесь безопасность также обеспечивали около 20 полицейских. Многие участники акции несли украинские флаги и бело-голубо-белые флаги российской оппозиции. На плакатах - лозунги "F*ck Putin", "We stand with Ukraine", "No war". В колонках звучала "Червона калина", "Стефания", и музыкальная композиция "Путин - х***о!". "Прямо как бальзам на сердце", - прокомментировала музыкальное сопровождение одна из участниц акции.

Противники политики Москвы встречают прокремлевский автопробег Фото: DW

Этой композицией, включенной на полную громкость, антикремлевские активисты встретили машины с российскими флагами, которые примерно в 12:45 проехали мимо в сопровождении большого количества полицейских на автомобилях и мотоциклах. "Позор", - скандировали митингующие, показывая средние пальцы участникам автопробега, последние отвечали им тем же. Впрочем, машины очень быстро проехали мимо - из-за немногочисленности участников этот эпизод занял менее двух минут.

"Это протестная акция"

Юрий Никитин Фото: DW

"Это по сути протестная акция. Когда мы узнали, что в день, когда проходит большой украинский фестиваль, поддерживающие Путина решили организовать свой автопробег, мы решили поддержать украинцев", - заявил организатор акции солидарности с Украиной, председатель организации "Freies Russland NRW" ("Свободная Россия в Северном Рейне - Вестфалии") Юрий Никитин. По его словам, в этом году автопробег собрал гораздо меньше людей, чем в прошлые разы, так как многие больше не хотят ассоциироваться с его организаторами.

Когда все машины с российскими флагами проехали, антикремлевские активисты присоединились к акции за свободу Алексея Навального под названием "Путин - убийца".

Фестиваль "День Украины" без плакатов и лозунгов

Прохожие в Кёльне во время фестиваля "День Украины 2023" Фото: DW

У Музея шоколада тем временем в самом разгаре был благотворительный фестиваль "Ukraine Tag 2023" ("День Украины 2023"). В оживленной пешеходной зоне собрались около 400-500 человек. Многие украинцы пришли в национальной одежде, в вышиванках и с флагами, однако фестиваль носил скорее культурную направленность, плакатов и лозунгов видно не было.

На сцене выступали украинские музыкальные группы и танцевальные ансамбли, звучали песни на стихи Тараса Шевченко, танцевали гопак. Не только представители украинской диаспоры, но и многие немцы с интересом смотрели представление. Рядом расположились палатки с украинскими сувенирами и едой, за варениками выстроилась длинная очередь. "Этот фестиваль - возможность познакомить немцев с украинской культурой, а украинцам - отвлечься от ежедневных ужасов войны", - подчеркнул со сцены один из выступающих. Помешать этому прокремлевским активистам не удалось.

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