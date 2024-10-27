В Израиле грузовик врезался в людей на автобусной остановке

Трагедия с десятками пострадавших произошла на автобусной остановке к северу от Тель-Авива. Водитель грузовика, врезавшегося в группу людей, "обезврежен", сообщили в израильской полиции.

В Израиле в воскресенье, 27 октября, грузовик врезался в группу людей на автобусной остановке близ армейской военной базы. В результате трагедии в Рамат-Хашароне к северу от Тель-Авива пострадали не менее 24 человек, сообщила спасательная служба. Шесть человек получили тяжелые травмы, еще не менее 16 госпитализированы.

Полиция расследует случившееся. В числе прочих отрабатывается версия теракта. Грузовик врезался в стоявший на остановке автобус, только что высадивший пассажиров. В полиции сообщили, что водитель грузовика "нейтрализован".

В Израиле в прошлом неоднократно совершались теракты с применением легковых автомобилей и грузовиков. 27 октября в Израиле поминают годовщину со дня масштабного нападения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек.

Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену у ХАМАС остаются 97 захваченных человек. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, почти 43 тысячи палестинцев погибли и свыше 100 500 тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.