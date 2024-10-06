Теракт на юге Израиля: один погибший, не менее 10 раненых

В городе Беэр-Шева израильтянин бедуинского происхождения напал на людей, применив как огнестрельное, так и холодное оружие. Погиб один человек, не менее десяти получили ранения. Нападавший был застрелен.

В результате нападения вооруженного человека в городе Беэр-Шева, расположенного на юге Израиля, погиб один человек и не менее десяти, по последним данным, получили ранения. Согласно сообщениям ряда израильских СМИ в воскресенье, 6 октября, нападавший открыл стрельбу по людям на главном автовокзале города, а ранее совершил еще одно нападение, при этом используя как огнестрельное, так и холодное оружие.

"Молодая женщина, получившая тяжелые ранения, скончалась от полученных ран в больнице", - пишет газета The Jerusalem Post , уточняя, что в местным медцентре в настоящий момент находятся десять человек, два из которых - в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, террористом предположительно является 29-летний гражданин Израиля бедуинского происхождения по имени Ахмад Саид Сулейман аль-Укаби. Он был застрелен на месте преступления.

Власти: В годовщину нападения ХАМАС высока угроза терактов

Израильские власти ранее предупреждали, что в преддверии 7 октября и в сам этот день, в годовщину нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль в стране возможны попытки терактов.

Так, 1 октября шесть человек погибли в результате теракта в одном из районов Тель-Авива, когда двое вооруженных нападавших открыли огонь в трамвае и на трамвайной остановке города. Нападение произошло в тот же вечер, когда Иран выпустил по территории Израиля около 180 баллистических ракет.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов в Бейруте были убиты несколько руководителей террористической группировки. 30 сентября Израиль начал "ограниченную" наземную операцию против целей "Хезболлах" на приграничной территории на юге Ливана.