Кто и зачем ставит палатки на территории сектора Газа?

КонфликтыИзраильКто и зачем ставит палатки на территории сектора Газа?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфликтыИзраиль23.10.202423 октября 2024 г.Израиль продолжает свою операцию в секторе Газа, а также на юге Ливана. Тем временем, ультранационалистически настроенные израильтяне всего в паре километров от бушующей войны пытаются заселить территории в секторе Газа. Подробнее в нашем сюжете.https://p.dw.com/p/4m9meРеклама