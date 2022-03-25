Кто и зачем ставит палатки на территории сектора Газа?

23.10.2024 23 октября 2024 г.

Израиль продолжает свою операцию в секторе Газа, а также на юге Ливана. Тем временем, ультранационалистически настроенные израильтяне всего в паре километров от бушующей войны пытаются заселить территории в секторе Газа. Подробнее в нашем сюжете.