В Иране отменили смертный приговор рэперу Тумаджу Салехи

Верховный суд Ирана отменил смертный приговор популярному в стране хип-хоп исполнителю Тумаджу Салехи, который посвящал тексты, в том числе смерти в полицейском участке Махсы Амини в 2022 году. Об этом сообщил в субботу, 22 июня, сообщил его адвокат Амир Райсан в соцсети Х.

"Как и ожидалось, Верховный суд избежал непоправимой судебной ошибки. Смертный приговор (Тумаджу Салехи - Ред.) был отменен", - написал Райсан, уточнив, что суд также счел шесть лет заключения Салехи "чрезмерными", поскольку наказание превысило допустимое по закону и на основании апелляционного решения дело будет направлено в соответствующую инстанцию для пересмотра.

Как уточняет агентство АР, в одном из видео Салехи прочел рэп об Амини, сказав: "Чьим-то преступлением было танцевать с волосами на ветру". В другом куплете он предсказывает падение иранской теократии.

Рэпер был приговорен к 6 годам тюрьмы и выпущен под залог в ноябре

Салехи был задержан в октябре 2022 года после того как публично поддержал демонстрации, начавшиеся в Иране после смерти молодой курдки Махсы Амини. Вскоре после своего первого освобождения он был снова отправлен в тюрьму после публикации видеообращения, в котором заявил, что его пытали после задержания.

В июне 2023 года рэпер был приговорен к 6 годам тюрьмы за "коррупцию на земле" - одно из самых тяжких преступлений в Иране, за которое может быть вынесен смертный приговор. Музыканта признали виновным в распространении "лжи в интернете" и "пропаганде против государства", а также подстрекательстве людей к насилию.

В защиту иранского рэпера выступали, в том числе участники группы Coldplay и певец Стинг. Государственные СМИ Ирана опубликовали видео, на котором исполнитель с завязанными глазами извиняется за свои слова - заявление, вероятно, было сделано под принуждением.

Власти Ирана по решению Верховного суда вновь освободили под залог 32-летнего музыканта из тюрьмы только 19 ноября 2023 года. По словам его адвоката Амира Райсана, суд обнаружил "ошибки в первоначальном решении".

Массовые протесты в Иране после смерти Махсы Амини

Массовые протесты в Иране начались осенью прошлого года после смерти задержанной полицией нравов 22-летней Махсы Амини. Она скончалась 16 сентября 2022 года после того, как была задержана по обвинению в неправильном ношении головного платка. Ее семья утверждает, что Махса умерла из-за жестокого обращения с ней в полиции. Смерть Амини вызвала в Иране массовые акции протеста под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода!", которые продолжались на протяжении многих месяцев. По данным неправительственных организаций, в ходе протестных акций более 22 000 демонстрантов были задержаны, погибли более 550 человек, семь мужчин были казнены.

В 2023 году Махса Амини была посмертно удостоена премии Европарламента "За свободу мысли". Лауреатом премии имени Сахарова было названо протестное движение в защиту прав женщин в Иране. Кроме того, Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, борющейся за права женщин.