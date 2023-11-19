В Иране освободили задержанного в ходе протестов рэпера

Музыкант Тумадж Салехи, приговоренный в июне к 6 годам тюрьмы, выпущен под залог по решению Верховного суда. Он был задержан в октябре 2022 года за поддержку антиправительственных протестов.

Власти Ирана освободили популярного рэпера Тумаджа Салехи из тюрьмы, где он находился более года по обвинению в поддержке масштабных антиправительственных протестов. 32-летний музыкант был освобожден под залог по решению Верховного суда, сообщила в воскресенье, 19 ноября, газета Shargh со ссылкой на адвоката Амира Райсана.

По словам защитника, суд обнаружил "ошибки в первоначальном решении". Кроме того, вечером 18 ноября в аккаунте Салехи в Instagram была опубликована его фотография возле тюрьмы с букетом белых цветов, отмечает AFP.

Тумадж Салехи был задержан в октябре 2022 года после того как он публично поддержал демонстрации, начавшиеся в Иране после смерти молодой курдки Махсы Амини. В июне рэпер был приговорен к 6 годам тюрьмы за "коррупцию на земле" - одно из самых тяжких преступлений в Иране, за которое может быть вынесен смертный приговор. Музыканта признали виновным в распространении "лжи в интернете" и "пропаганде против государства", а также подстрекательстве людей к насилию.

Массовые протесты в Иране после смерти Махсы Амини

Массовые протесты в Иране начались осенью прошлого года после смерти задержанной полицией нравов 22-летней Махсы Амини. Она скончалась 16 сентября 2022 года после того, как была задержана по обвинению в неправильном ношении головного платка. Ее семья утверждает, что Махса умерла из-за жестокого обращения с ней в полиции. Смерть Амини вызвала получила широкий резонанс во всем мире и вызвала в Иране массовые акции протеста под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода!", которые продолжались на протяжении многих месяцев. По данным неправительственных организаций, в ходе протестных акций погибли более 550 демонстрантов, семь мужчин были казнены.

В 2023 году Махса Амини была посмертно удостоена премии Европарламента "За свободу мысли" , названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Лауреатом премии имени Сахарова было названо протестное движение в защиту прав женщин в Иране. Кроме того, Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, борющейся за права женщин.

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