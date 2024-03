"Русские тоже любят своих детей". Есть сомнения?

В прошедшее воскресенье, 3 марта, в арт-пространстве Фонда имени Михаэля Хорбаха (Kunsträume der Michael Horbach Stiftung) в Кельне открылась фотовыставка под названием "Русские тоже любят своих детей" ("The Russians love their Children too") .

Если кто помнит, есть песня с таким текстом под названием "Russians" у Стинга, выпущенная в 1985 году. Пацифистский посыл того сингла был понятен: холодная война может перейти в горячую фазу, итогом которой станет взаимное уничтожение противоборствующих сторон.

"There's no such thing as a winnable war

It's a lie we don't believe anymore".

По убеждению Стинга, люди больше не верят в возможность существования войн, которые можно выиграть.

В марте 2022 года музыкант перепел эту песню, слегка изменив, и, по его собственному заявлению, посвятил ее храбрым украинцам и протестующим россиянам.

Посыл выставки "Русские тоже любят своих детей"

Фотограф Ульрике Райнкер на фоне рекламного плаката выставки "The Russians love their Children too" Фото: DW

Немецкий фотограф Ульрике Райнкер (Ulrike Reinker), чьи работы мы видим на выставке, пошла дальше Стинга. У него эта фраза - либо "If the Russians love their children too", либо "I hope the Russians love their children too". То есть музыкант слегка сомневается, но все же надеется, что "русские тоже любят своих детей", а потому не будут использовать ядерную бомбу в борьбе с коллективным Западом. Ульрике Райнкер уверена в этой любви, а также в том, что Россия - это не Путин. И уж тем более далеки от участия в войне те "русские", портреты которых она подготовила для экспозиции.

Почему "русские" в кавычках? Потому что на фотографиях - не только этнические русские, но также евреи и российские немцы, переехавшие в Германию из бывших республик Советского Союза. Все эти люди говорят по-русски, но живут сейчас в ФРГ - кто-то давно и уже с немецким паспортом, кто-то лишь недавно. По словам Ульрике Райнкер, каждый из них - личность многогранная, со своей историей и со своим мнением относительно того, почему война началась и когда завершится. Однако все герои выставки сходятся в одном: война должна прекратиться как можно скорее, люди не должны умирать.

Зачем нужна такая выставка в Германии?

"Работать над выставкой я начала год назад. Моя основная мотивация - человечность, плюрализм, свобода мнений. Мне хотелось показать этих людей и дать им слово, - поясняет Ульрике Райнкер в беседе с DW. - В разговорах со мной некоторые участники проекта подтвердили тот факт, что после начала войны в Украине отношение к "русским" в Германии изменилось не в лучшую сторону, в том числе и к детям. В кого-то плюнули, другого оскорбили, одна женщина потеряла работу".

Героев для выставки найти было несложно - через знакомых, по объявлениям в русском супермаркете и русском ресторане, в клубах по интересам, где собирается русскоязычная публика. Гораздо труднее было уговорить людей принять участие в проекте. План Ульрике Райнкер был таков: фотопортрет каждой русскоязычной семьи должен сопровождаться коротким текстом, из которого ясно, как запечатленные на снимке люди относятся к войне.

Выставка в арт-пространстве Фонда Михаэля Хорбаха продлится до 25 марта 2024 года Фото: Michael Horbach Stiftung

Однако не каждый был готов откровенно говорить на сложную тему. Кто-то боялся быть неправильно понятым немецкими друзьями, коллегами, работодателем. Другие не хотели своими словами ранить родственников или друзей, живущих в Украине или уехавших оттуда из-за войны. В итоге портреты развешаны на стенах сами по себе, без сопроводительных текстов. А в часы, когда зал открыт для посетителей, раз за разом проигрывается доносящийся из колонок аудиофайл, смикшированный из высказываний политиков и мнений героев выставки.

Почему война стала нашей реальностью?

И этот аудиофайл - пожалуй, самый провокационный элемент экспозиции. Он уводит публику в иную плоскость - политическую. С фотографий на нас смотрят симпатичные взрослые, милые дети, домашние кошки. На столах - не ручные гранаты, а тортик и чайные чашки. В руках - не винтовки, а пчелиные соты. На полках - не урны с прахом солдат, а фотографии близких. Сюжет каждого снимка - это жизнь без войны и гармония.

В свою очередь аудиофайл контрастирует с этой созидательной картинкой. Для него отобраны не высказывания героев о том, что война - это плохо, причем безоговорочно и всегда, а их мнения относительно причин ее начала. Мы погружаемся в прошлое. Звучит критика участников фотопроекта о политике западных государств в отношении России. Однако именно эти аспекты интересовали автора выставки, и представить их в рамках экспозиции - и есть в ее глазах плюрализм. "Как так получилось, что мы столь далеко ушли от новой восточной политики и политики разрядки? - задается вопросом Ульрике Райнкер. - Где стремление и умение Германии находить дипломатические решения? Мир снова разделился на "плохих" и "хороших". Правильно ли это?"

Напомним, "разрядкой" называли политику, направленную на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и капиталистического лагерей, в конце 1960-х и в 1970-х годах. А термин "новая восточная политика" употребляется, когда мы вспоминаем о сближении с соцстранами Восточной Европы, на которое пошло руководство Западной Германии в 1970-х и которое продолжалось вплоть до конца 1990-х.

Этот период неразрывно связан с именем экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта (Willy Brandt). Отрывки его речей использованы автором экспозиции в сопроводительном аудиофайле. В нем же мы слышим фразы из выступления в бундестаге призывавшего в 2001 году к единению Владимира Путина, а также заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock), сделанное зимой 2023 года, о том, что западные страны "ведут войну против России".

Россия - это не Путин, уверена Ульрике Райнкер

Ульрике Райнкер не хочет получить ярлыки "понимателя Путина" и "жертвы российской пропаганды". Путина она не понимает, русского языка не знает, русское телевидение не смотрит. И она ни в коем случае не оправдывает вероломное нападение России на Украину. В ее глазах политика государства в РФ направлена не только против Украины, но и против своих собственных граждан, по сути своей мирных и живущих ради блага своих детей.

"Герои моих фотографий - это сердечные люди, открытые, рефлектирующие. Люди не должны умирать, причем с обеих сторон - и с украинской, и с российской", - подводит итог Ульрике Райнкер.

"Believe me when I say to you

I hope the Russians love their children too

We share the same biology, regardless of ideology".

Как написал Стинг в 1985 году,

"Поверь мне, когда я скажу тебе

Надеюсь, русские тоже любят своих детей

У нас одна и та же биология, независимо от идеологии".

В процессе подготовки экспозиции и поиска спонсоров Ульрике Райнкер обращалась к российским дипломатам - с предложением оказать ей финансовую поддержку. Инициатива осталась без ответа, как и приглашение на выставку, которое отослала фотограф.

Как говорит Ульрике Райнкер, никаких российских денег в данный проект вложено не было. Выставка стала возможной благодаря частным пожертвованиям от немецких предпринимателей, пожелавших сохранить анонимность. И очень помог Михаэль Хорбах - немецкий миллионер и коллекционер произведений искусства. Это ему принадлежит арт-пространство, в котором проходит до 25 марта 2024 года выставка фотографий Ульрике Райнкер. Раньше в этих помещениях размещалась кельнская конная полиция, а сейчас - искусство.

