На акции неповиновения в Ереване задержаны более 150 человек

В Ереване проходит акция неповиновения против делимитации границы Армении и Азербайджана, к которой призвало движение "Тавуш во имя Родины".

В Армении продолжаются массовые протесты против политики премьер-министра Никола Пашиняна, касающейся урегулирования конфликта с Азербайджаном. В понедельник, 13 мая, в ходе акции в Ереване задержаны свыше 150 человек, сообщают со ссылкой на полицию местные СМИ, в том числе издания Tert.am и Yerevan.today.

По этим данным, участников акции задержали по статье 182 КоАП Армении, то есть за неисполнение требований закона. К задержанным допустили юристов и оппозиционных депутатов, указывается далее.

С раннего утра 13 мая в Ереване проходят акции неповиновения, к которым призвало движение "Тавуш во имя Родины", которое требует отставки Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном. Участники акции заблокировали ряд улиц мусорными баками, дорожными знаками и стогами сена, указывают СМИ.

Ереван уступил Баку четыре территориальных единицы

Ранее МИД Армении заявил, что Ереван и Баку предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел между Тавушской областью и северо-западным Газахским районом Азербайджана. С начала 1990-х годов эти территории контролировались Арменией, но по итогам военного конфликта 2020 года между странами они перейдут Азербайджану.

Местные жители были категорически против этого решения и начали протест. 4 мая протестующие начали протестный марш "Тавуш за Родину" и 9 мая добрались до Еревана, в котором проводят протестные митинги. В акции 9 мая участвовали, по данным Telegram-каналов, более 20 тысяч человек. Большинство на акции протеста представляли сторонники движения "Тавуш во имя родины" под руководством главы Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна, который выдвинул ультиматум об отставке Пашиняну.

В сентябре 2023 года Баку в результате двухдневной военной операции полностью взял под контроль территорию непризнанной "Нагорно-Карабахской республики". НКР была ликвидирована, спорный регион покинули 120 тысяч армян. Армения и Азербайджан ведут переговоры по урегулированию конфликта.