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Поезд на железнодорожном вокзале Херсона, 23 ноября 2022 года
Поезд на железнодорожном вокзале ХерсонаФото: MURAD SEZER/REUTERS
КонфликтыУкраина

В Херсон вернули электроэнергию

Жан Рофе
27 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 ноября.

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На 275-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 26 ноября (время московское).

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В освобожденном Херсоне возобновилась подача электроэнергии, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "Как и обещали - справились чуть больше чем за неделю. Первоочередно - подаем мощности на критическую инфраструктуру города и дальше сразу же бытовым потребителям", - написал он в Telegram-канале. Тимошенко поблагодарил сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), полицию, электриков и местные власти за проделанную работу.

Хроника событий 26 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 25 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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