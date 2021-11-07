 В Глазго вновь прошла многотысячная акция в защиту климата | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Глазго вновь прошла многотысячная акция в защиту климата

Участники массовых протестов, проходящих в Глазго на фоне Конференции ООН по изменению климата, считают, что мировые лидеры делают недостаточно для борьбы с глобальным потеплением.

Акция в защиту климата в Глазго, проходящая на фоне Конференции ООН по изменению климата (COP26), 6 ноября 2021 года

Акция в защиту климата в Глазго

В Глазго, где 31 октября открылась Конференция ООН по изменению климата (COP26), в субботу, 6 ноября десятки тысяч человек устроили шествие по улицам города, призывая мировых лидеров усилить меры по защите окружающей среды. Среди участников этого протеста было много молодых людей.

Некоторые держали в руках плакаты с лозунгами: "Капитализм убивает планету" и "Не прозаседайтесь" (Don´t COP out). Многие участники акции критиковали крупные концерны за их разрушительное влияние на природу и пытались привлечь внимание к проблемам фермеров.

"Климатический кризис означает голод и смерть для многих людей в моей стране и в Африке", - заявила эко-активистка из Уганды Ванесса Накате в интервью агентству Reuters. Она, как и многие другие участники экологического протеста, считают, что уже согласованные участниками COP26 меры по борьбе с глобальным потеплением являются недостаточными.

Акция в защиту климата в Глазго, проходящая на фоне Конференции ООН по изменению климата (COP26), 6 ноября 2021 года

Кроме прочих, в акции приняла участие группа американских сенаторов из обеих крупных партий США. Один из них - демократ Шелдон Уайтхаус, - выступая на мероприятии, призвал концерны противодействовать попыткам лоббистов блокировать законы, направленные на защиту климата.

Достижения конференции ООН по климату 2021

В преддверии Конференции ООН по изменению климата в Глазго ЕС, США и ряд других государств объявили о намерении преследовать более жесткие цели в борьбе с глобальным потеплением. В свою очередь Китай не предоставил своевременно национальный план действий в этой области.

Одним из главных достижений климатического саммита 2021 года считается договоренность, принятая лидерами около ста стран мира, о сокращении выбросов метана на 30 процентов до 2030 года. С точки зрения его влияния на атмосферу планеты метан еще более вреден, чем диоксид углерода. 

Еще одно важное соглашение, подписанное в рамках COP26, касается борьбы с вырубкой лесов и совместных усилий государств по озеленению планеты.

Смотрите также: 

  • Аэрофотосъемка: вид на дождевые леса Амазонии

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Дождевые леса Амазонии

    Леса Амазонии с их огромным биологическим разнообразием - важный поглотитель углерода. Однако вырубка леса и выпас крупного рогатого скота привели к уничтожению около 2 млн квадратных километров уникального биотопа. Менее половины оставшейся площади этих лесов сейчас под защитой. Исследования показывают, что в отдельных частях региона выделяется больше диоксида углерода, чем его поглощается.

  • Северное сияние в тайге в Финляндии

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Тайга

    Леса северного субарктического региона, состоящие в основном из хвойных пород, простираются через Скандинавию и обширные территории России. Меры по охране тайги различны в разных странах. В Восточной Сибири благодаря строгим мерам по защите леса, принятым в период СССР, он сохранился в хорошем состоянии. Но экономический спад в России в 90-х вызвал повышение темпов вырубки ценных пород.

  • Вид на озеро и лес на фоне гор в Канаде

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Бореальные леса Канады

    Субарктическая тайга Северной Америки славится своими бореальными лесами. Они раскинулись от Аляски до Квебека, ими покрыта треть территории Канады. Около 94% бореальных лесов в этой стране находятся на землях, принадлежащих государству, но лишь 8% их - под защитой. Канада, будучи крупным экспортером целлюлозно-бумажной продукции, вырубает около 4000 квадратных километров лесов в год.

  • Представители коренных народов Африки в лесу

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Дождевой лес в бассейне реки Конго

    В бассейне реки Конго произрастает один из самых старых и густых лесов на планете. Этот лес - среда обитания многих редких видов африканских животных, в том числе горилл, шимпанзе и слонов. Регион богат запасами золота, нефти, алмазов и других ценных минералов. Их добыча, а также охота на животных ведут к уничтожению леса. По оценке ученых, к 2100 году он может полностью исчезнуть.

  • Птица-носорог на дереве

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Тропические леса Борнео

    Этот биотоп, которому 140 млн лет, расположен на территории Брунея, Индонезии и Малайзии и является средой обитания для многих исчезающих видов животных, в том числе большого красного орангутана и суматранского носорога. Обширные площади тропического леса были уничтожены из-за добычи древесины, пальмового масла, целлюлозы, каучука и минералов. При этом обострилась и проблема браконьерства.

  • Амурский тигр в заснеженном лесу

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Леса Приморья

    Хвойные леса на Дальнем Востоке России - среда обитания амурского (уссурийского) тигра и десятков других видов животных, которым грозит исчезновение. Благодаря близости к Тихому океану в этих лесах наблюдаются летом тропические погодные условия, а зимой - арктические. Сегодня леса Приморья - в относительно хорошем состоянии, однако вырубка в коммерческих целях является и для них серьезной угрозой.

  • Водопад в вальдивских лесах в Аргентине

    Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите

    Вальдивские леса

    Эти леса произрастают на узкой полосе суши между западной частью Анд и Тихим океаном. На их отдельных участках растут такие породы, как антарктический (южный) бук и вечнозеленая фицройя. Сегодня характерные именно для этого региона деревья вырубают, на их место высаживая быстрорастущие сосны и эвкалипт. Но эти породы не могут компенсировать ущерб от уничтожения биологического разнообразия региона.

    Автор: Монир Гаеди, Елена Гункель


Смотреть видео 02:57

Последний шанс спасти планету? В Глазго началась конференция по климату

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Байден вспомнил про Путина и тундру, и что ответил Песков (03.11.2021)  

Снижение выбросов CO2 - готова ли к этому Россия? (02.11.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Антисемитизм в немецком языке: на что нужно обращать внимание  

В Польше прошли массовые акции в память о скончавшейся беременной  

Афганских беженцев в Узбекистане нет? Что происходит на самом деле  