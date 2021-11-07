В Глазго вновь прошла многотысячная акция в защиту климата

В Глазго, где 31 октября открылась Конференция ООН по изменению климата (COP26), в субботу, 6 ноября десятки тысяч человек устроили шествие по улицам города, призывая мировых лидеров усилить меры по защите окружающей среды. Среди участников этого протеста было много молодых людей.

Некоторые держали в руках плакаты с лозунгами: "Капитализм убивает планету" и "Не прозаседайтесь" (Don´t COP out). Многие участники акции критиковали крупные концерны за их разрушительное влияние на природу и пытались привлечь внимание к проблемам фермеров.

"Климатический кризис означает голод и смерть для многих людей в моей стране и в Африке", - заявила эко-активистка из Уганды Ванесса Накате в интервью агентству Reuters. Она, как и многие другие участники экологического протеста, считают, что уже согласованные участниками COP26 меры по борьбе с глобальным потеплением являются недостаточными.

Кроме прочих, в акции приняла участие группа американских сенаторов из обеих крупных партий США. Один из них - демократ Шелдон Уайтхаус, - выступая на мероприятии, призвал концерны противодействовать попыткам лоббистов блокировать законы, направленные на защиту климата.

Достижения конференции ООН по климату 2021

В преддверии Конференции ООН по изменению климата в Глазго ЕС, США и ряд других государств объявили о намерении преследовать более жесткие цели в борьбе с глобальным потеплением. В свою очередь Китай не предоставил своевременно национальный план действий в этой области.

Одним из главных достижений климатического саммита 2021 года считается договоренность, принятая лидерами около ста стран мира, о сокращении выбросов метана на 30 процентов до 2030 года. С точки зрения его влияния на атмосферу планеты метан еще более вреден, чем диоксид углерода.

Еще одно важное соглашение, подписанное в рамках COP26, касается борьбы с вырубкой лесов и совместных усилий государств по озеленению планеты.

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