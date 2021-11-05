 Молодые экоактивисты требуют действий от участников саммита ООН по климату | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2021

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Мир

Молодые экоактивисты требуют действий от участников саммита ООН по климату

В Глазго, где продолжается климатическая конференция ООН, проходят молодежные протесты. Экоактивисты недовольны бездействием властей в борьбе с изменением климата.

Акция протеста в Глазго

Акция протеста в Глазго

Тысячи молодых активистов вышли на улицы шотландского города Глазго в пятницу, 5 ноября, в знак протеста против того, что они называют опасным бездействием лидеров на конференции ООН по изменению климата (COP26). Как пишет агентство AFP, двухдневные демонстрации должны привлечь внимание к несоответствию крайне медленных темпов сокращения выбросов чрезвычайным климатическим ситуациям, с которыми уже сталкиваются страны по всему миру.

В акции протеста, организованной международным движением Fridays for Future в "День молодежи" в рамках COP26, как ожидается, также примут участие такие известные активистки, как Грета Тунберг и Ванесса Накате.

"На этом саммите ООН по климату мы снова видим, как мировые лидеры произносят громкие слова и дают большие обещания" - сказала Митци Джонель Тан, экоактивистка с Филиппин, отметив, в частности, необходимость значительно сократить выбросы углекислого газа. "Мы должны положить конец производству ископаемых видов топлива", - сказала она.

Конференция ООН по изменению климата

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года. В центре внимания ее участников - реализация международного соглашения по климату, подписанного в 2015 году в Париже.

Документ провозгласил целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

В четверг, 4 ноября, почти два десятка стран, включая США и Канаду, обязались до конца 2022 года прекратить финансирование зарубежных проектов, связанных с ископаемым топливом. Кроме того, более 40 стран, среди которых Украина, пообещали постепенно отказаться от использования угля в энергетике.

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    Автор: Марина Барановская


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