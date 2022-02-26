 В Германию прибывают первые поезда с беженцами из Украины (03.03.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 03.03.2022

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В Германию прибывают первые поезда с беженцами из Украины (03.03.2022)

На вокзале в Берлине украинцев встречают волонтеры. Некоторые из них сами когда-то бежали от ужасов войны.

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