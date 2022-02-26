В Германию прибывают первые поезда с беженцами из Украины (03.03.2022)

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На вокзале в Берлине украинцев встречают волонтеры. Некоторые из них сами когда-то бежали от ужасов войны.
Россия ведет войну в Украине, начатую 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал вторжение "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 3 марта.
Россия ведет войну в Украине, начатую 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал вторжение "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями пятницы, 4 марта.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 3 марта.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 26 февраля.
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