В Германию прибывают первые поезда с беженцами из Украины (03.03.2022)

Владимир Зеленский: Пришло время принять Украину в Евросоюз

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 26 февраля.