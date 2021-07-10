В Германии уже неделю растет показатель заражаемости коронавирусом

Семидневный средний показатель прироста случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии растет уже неделю подряд. На утро вторника, 13 июля, он составляет 6,5 случая на 100 тысяч жителей, свидетельствуют данные Института имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI). 6 июля его значение равнялось 4,9 случая.

За последние сутки в Германии выявлено 646 новых инфекций, 26 человек скончались. То есть, несмотря на повышение семидневного показателя, абсолютные цифры новых заражений и летальных исходов остаются на низком уровне. Всего с начала пандемии в ФРГ зарегистрировано более 3,7 млн заражений коронавирусом, свыше 91,2 тысячи пациентов умерли, выздоровели около 3,63 млн человек.

В Германии обсуждают ослабление ограничений и ограничения для непривитых

В свете постепенного снятия коронавирусных ограничений министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) призвал действовать без спешки, чтобы не пришлось снова вводить локдаун. "Это было бы самое худшее и то, чего мы должны всячески избегать", - заявил он в интервью газете Augsburger Allgemeine.

Одновременно о вакцинации и ограничении гражданских свобод высказался глава Федеральной врачебной палаты Германии Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt). "Ограничивать свободы непривитых равносильно введению принудительной вакцинации. Считаю, что это было бы неверно", - подчеркнул он в интервью газете Rheinische Post. Райнхардт отметил, что не все желающие пока смогли привиться от COVID-19, а некоторые группы людей не могут рассчитывать на вакцину - дети до 12 лет, беременные, люди с определенными заболеваниями. "Нельзя исключать этих людей из общественной жизни", - добавил он.

В Германии от COVID-19 полностью привито более 42 процентов населения. Свыше 58 процентов населения получили как минимум одну прививку.

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