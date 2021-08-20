 В Германии полностью привиты от коронавируса 60 процентов жителей | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 28.08.2021

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Коронавирус

В Германии полностью привиты от коронавируса 60 процентов жителей

Не менее одной прививки от коронавируса получили почти 65 процентов жителей ФРГ. Наиболее высокий показатель вакцинации - в Бремене (74,7 процента), самый низкий - в Саксонии (54,8 процента).

Вакцинация в Дюссельдорфе

Вакцинация в Дюссельдорфе

Почти 65 процентов жителей Германии (54 миллиона) получили не менее одной из двух необходимых доз вакцины от коронавируса. При этом полностью вакцинированы 60,1 процента населения (более 50 миллионов человек), заявило в субботу, 28 августа, министерство здравоохранения ФРГ.

Наибольшего прогресса в вакцинации среди 16 федеральных земель удалось достичь в Бремене, где полностью привиты 70,2 процента и не менее одной дозы вакцины от коронавируса получили 74,7 процента жителей. Меньше остальных готовы прививаться жители Саксонии, в которой по меньшей мере частичную защиту от коронавируса получили 54,8 процента жителей, полную защиту - 51,4 процента.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) вновь призвал население к вакцинации. Каждый привитый человек вносит вклад в благоприятную ситуацию осенью и зимой, заявил он в Twitter.

В Германии вновь растут показатели инфицированных

Между тем показатель заражаемости в Германии вновь возрос и составил 28 августа 72,1 случая на 100 тысяч населения за последние семь дней. Днем ранее его значение равнялось 70,3 случая, ровно неделю назад - 51,6 случая.

За последние 24 часа в ФРГ выявлено 10 303 новых инфицированных коронавирусом, сообщается на сайте Института имени Роберта Коха (RKI), от пневмонии COVID-19 скончались 22 человека. Неделей ранее было зарегистрировано 8092 новых заражения, скончались 17 человек. С начала пандемии коронавирусом в Германии, по официальным данным, заразились 3,9 миллиона человек, от последствий скончались 92,1 тысячи.

19 августа RKI объявил о начале четвертой волны коронавирусной эпидемии в Германии. Она нарастает в основном за счет заражений среди молодежи, а уровень летальных исходов пока держится на низком уровне.

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    Автор: Андрей Гурков


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