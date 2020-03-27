 В Германии появился автомат по продаже туалетной бумаги (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 21.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

В Германии появился автомат по продаже туалетной бумаги (фото)

Чего только не продают в Германии с помощью торговых автоматов - от свежих яиц до велосипедных камер. Теперь, вот, дошла очередь до туалетной бумаги.

Автомат по продаже туалетной бумаги в Дюссельдорфе

Дюссельдорф • Весной этого года в самом начале коронавирусной пандемии жители Германии (и не только Германии) дружно попытались запастись на много лет вперед туалетной бумагой (и не только бумагой) и успешно раскупали все, что успевали завозить в магазины, пока торговые предприятия и производители не привели свои планы и логистику в соответствие с резко возросшим спросом на этот товар повседневного спроса.

Автомат по продаже туалетной бумаги в Дюссельдорфе

Туалетная бумага без посредников

Через пару первых пандемических недель полки с туалетной бумагой опустошать все же перестали и лето прошло без перебоев. Однако сейчас, когда статистика заболеваемости по осени пошла наверх, немецкие СМИ вновь стали сообщать о повышении спроса, но до весеннего обострения пока все же далеко.

В связи с этим один из крупных немецких производителей, фабрика которого расположена в столице земли Северный Рейн - Вестфалия Дюссельдорфе, решил установить около своего предприятия такой торговый автомат, чтобы дать возможность всем желающим затовариваться круглосуточно и тем самым внести свой посильно-символический вклад в борьбу с ажиотажным спросом.

Смотрите также: 
Что продают в немецких автоматах: от гномов - до шуток, от яиц - до колбасы

  • Ландсберг-ам-Лех (Бавария)

    Нажми на кнопку!

    Бесконтактно и круглосуточно

    За мясом для барбекю - направо! Напитки, сигареты, жвачки, презервативы, газеты, золото, - какие только товары повседневного и прочего спроса не продают в Германии, используя торговые автоматы. Считается, что первый такой автомат придумал древнегреческий инженер Герон Александрийский для священной воды. В 1615 году в Англии появились первые автоматы для табака, в 1883 году - для открыток…

  • Берлин
    Еще по теме

    Нажми на кнопку!

    Маскомат

    В 2020 году в Германии (и не только в Германии!) появились "маскоматы" - автоматы для продажи защитных масок. Например, в берлинском метро. Однако во времена коронавирусной пандемии спросом пользуются и разные другие автоматы, ведь они позволяют покупать продукты и разные вещи, избегая прямого контакта между людьми, а также круглосуточно и без выходных.

  • Фёльклинген, 2015 год
    Еще по теме

    Нажми на кнопку!

    Гномомат

    О каких новых или необычных автоматах в последнее время и прошлые годы сообщали немецкие СМИ? Начнем с типичных символов бюргерского счастья и уюта - садовых гномов. Такой "гномомат" установил пару лет назад около своего дома владелец очень большой коллекции этих самых гномов Свен Беррар из Фёльклингена в земле Саар.

  • Аугсбург
    Еще по теме

    Нажми на кнопку!

    Пиццамат

    Вы захотели подкрепиться? Вам - круглосуточная пицца! Такими "пиццаматами" в Германии можно было воспользоваться и раньше, но во время пандемии, как сообщает информагентство dpa, продажи через них увеличились. Этот, например, установлен в баварском Аугсбурге. Он рассчитан на 80 полуфабрикатов двух видов, которые выпекает всего за три минуты!

  • Оффенбах
    Еще по теме

    Нажми на кнопку!

    Грибомат

    На этой фотографии - своего рода новинка коронавирусного времени. Такой торговый "грибомат" сейчас установили в гессенском Оффенбахе около грибной фермы, обычно поставляющей свою продукцию в престижные рестораны. Но из-за пандемии спрос резко упал, поэтому здесь пытаются хотя бы часть урожая реализовывать на месте.

  • Лейпциг
    Еще по теме

    Нажми на кнопку!

    Колбасомат

    Наконец-то добрались до мяса, столь любимого многими немцами, особенно - в летний сезон. К таким продуктовым автоматам, кончено, предъявляются строгие требования. Этот "колбасомат", вернее - "ящик", нынешней весной оборудовал около своей лавки мясник из Лейпцига Андре Мёльмер, чтобы обеспечивать клиентов: бесконтактно, круглосуточно и без выходных.

  • Фелефанц
    Еще по теме

    Нажми на кнопку!

    Мясомат

    Фотографий разных "колбасо-" и "мясоматов" хватило бы на отдельную галерею. Вот этот, например, установлен в бранденбургском Фелефанце для продажи продукции здешней фермы, на которой выращивают буйволов.

  • Боккенхайм
    Еще по теме

    Нажми на кнопку!

    Виномат

    Перейдем к немецким виноделам и "виноматам". Фолькер Грибель из Боккенхайма в регионе Пфальц также решил предлагать свою продукцию круглосуточно. Чтобы избежать лишних вопросов, отметим, что автоматы по продаже табачных изделий и алкоголя в Германии должны быть оснащены системами проверки возраста покупателей.

  • Китцен

    Нажми на кнопку!

    Молокомат

    А в этом домике в саксонском Китцене возраст покупателей никого не интересует. Перед нами - "молокомат"! Здесь круглосуточно предлагают на разлив свежее молоко (Rohmilch) жирностью от 3,6 до 4 процентов. Оно не обработано и перед употреблением подлежит кипячению.

  • Вильзум
    Еще по теме

    Нажми на кнопку!

    Молочная автозаправка

    Часто такие автоматы в Германии также называют "молочными АЗС" (Milchtankstellen). Эта фотография сделана в нижнесаксонском Вильзуме. Литр свежего молока стоит один евро. Это дороже, чем в магазине, но при покупке здесь вы напрямую поддерживаете конкретного фермера, ведь оптовые закупочные цены многим животноводам, увы, позволяют лишь едва сводить концы с концами.

  • Эльбинген
    Еще по теме

    Нажми на кнопку!

    Картошкамат

    В этом месте в коммуне Эльбинген (Рейнланд-Пфальц) прохожих за углом поджидает… "картошкамат". Картофель купили. Что еще нужно для полного кулинарного счастья в домашнем хозяйстве?

  • Мербуш
    Еще по теме

    Нажми на кнопку!

    Яйцамат

    Свежие яйца, так сказать, прямо из-под счастливых курочек-несушек можно приобрести в этих "яйцаматах" в Мербуше (Северный Рейн - Вестфалия). Любые такие автоматы позволяют фермерам продавать продукцию напрямую - там, где нет смысла держать при хозяйстве целую собственную лавку.

  • Виттенберг
    Еще по теме

    Нажми на кнопку!

    Томатомат

    "Tomaten-Automat"? Название в переводе явно не нуждается, но снимок из Виттенберга заслуживает некоторых подробностей. В этом "томатомате" предлагают помидоры Мартина Лютера (Luther-Tomaten). Отец немецкой Реформации и основоположник протестантизма, как известно, жил в этом городе. Здесь много всего названо именем Лютера - в том числе, один из сортов в здешнем овощеводческом хозяйстве.

  • Фалькенберг

    Нажми на кнопку!

    Региомат

    Зачем закупаться в разных местах? В Германии сейчас в тренде - автоматические минимаркеты: "региоматы" с аграрной продукцией местных производителей, коров, кур, пчел и так далее. В бранденбургском Фалькенберге клиенты, как видно на этом снимке, могут, помимо молока, купить в автомате также мед, яйца, колбасу, сливочное масло и так далее.

  • Штутгарт

    Нажми на кнопку!

    Молитвомат

    От пищи насущной - к пище духовной. Несколько лет назад такой вот межконфессиональный "молитвомат" ради эксперимента разместили в аэропорту Штутгарта. Он был создан по проекту берлинского художника Оливера Штурма. Внутри можно прослушать на выбор одну или несколько из 300 имеющихся молитв на 65 языках.

  • Остероде

    Нажми на кнопку!

    Артмат

    Хотите срочно вложить деньги в искусство? Жители и гости нижнесаксонского города Остероде в регионе Гарц могут осуществить это желание при помощи здешнего "артмата" всего за четыре евро. Бросаешь монетки - вытягиваешь маленькую коробочку, в которой находится объект прекрасной инвестиции.

  • Трир
    Еще по теме

    Нажми на кнопку!

    Коноплямат

    Как думаете, чем заряжают этот зеленый автомат, расположенный около входа в пивную в самом старом немецком городе - Трире (Рейнланд-Пфальц)? Здесь продают разные легальные продукты из конопли, а также сопутствующие товары для их употребления. Психоактивным эффектом эти продукты не обладают.

  • Гарц
    Еще по теме

    Нажми на кнопку!

    Антиклещемат

    Пошли гулять в лес, но забыли средство от клещей? Из-за потепления климата клещей в немецких лесах становится все больше и больше. Такой "репеллентомат" или "антиклещемат" установили для туристов в регионе Гарц. За один евро здесь можно обработать одежду и открытые участки кожи жидкостью, отпугивающей опасных насекомых.

  • Ойскирхен
    Еще по теме

    Нажми на кнопку!

    Велокамеромат

    Велосипедные шины имеют привычку прокалываться и спускаться в очень неподходящие моменты. Если это случилось в воскресенье или после закрытия специализированных магазинов и мастерских, приобрести замену можно в таких "велокамероматах". Этот установлен в районе Ойскирхен в земле Северный Рейн - Вестфалия. Счастлив тот, кто умеет сам все чинить…

  • Дортмунд

    Нажми на кнопку!

    Шуткамат

    Кататься на велосипеде полезно. Еще для здоровья полезен... смех! В этом автомате в Дортмунде (Северный Рейн - Вестфалия) можно за 20 центов купить шарик хорошего настроения, в котором на бумажной полоске напечатана шутка или какой-то веселый вопрос. Как рассказал владелец этого "шуткамата", одна бабушка даже купила здесь сразу 20 шуток для своего внука. Очень здоровый будет ребенок!

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

В Германии начали производить съедобную туалетную бумагу

В одной немецкой кондитерской решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.  

Где и у кого купить защитную маску: в ФРГ борются с дефицитом

В условиях пандемии COVID-19 защитные маски в ФРГ - еще больший дефицит, чем туалетная бумага. Чтобы его преодолеть, немцы используют разные пути. Производить маски готов, например, BMW.  

Коронавирус в головах, или Туалетная бумага оптом

В связи с пандемией коронавируса люди запасаются едой и предметами личной гигиены. Ироничный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на жизнь во времена коронавируса.  

Закупки впрок из-за коронавируса: психолог об их истинных причинах

Жители стран, где бушует SARS-CoV-2, скупают в супермаркетах антисептики, маски, туалетную бумагу и макароны. Что стоит за этими паническими закупками? Интервью DW с психологом.  

Кому выгоден коронавирус?

Пока коронавирус распространяется по миру, люди сметают с полок магазинов туалетную бумагу, макароны и крупы. Карикатурист Сергей Елкин о тех, кто выиграл от такого спроса.  

Также по теме

Deutschland Dortmund Coronavirus Klopapier-Kuchen Konditorei Bäcker

В Германии начали производить съедобную туалетную бумагу (фото) 27.03.2020

В одной немецкой кондитерской решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW