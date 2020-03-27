В Германии появился автомат по продаже туалетной бумаги (фото)

Дюссельдорф • Весной этого года в самом начале коронавирусной пандемии жители Германии (и не только Германии) дружно попытались запастись на много лет вперед туалетной бумагой (и не только бумагой) и успешно раскупали все, что успевали завозить в магазины, пока торговые предприятия и производители не привели свои планы и логистику в соответствие с резко возросшим спросом на этот товар повседневного спроса.

Туалетная бумага без посредников

Через пару первых пандемических недель полки с туалетной бумагой опустошать все же перестали и лето прошло без перебоев. Однако сейчас, когда статистика заболеваемости по осени пошла наверх, немецкие СМИ вновь стали сообщать о повышении спроса, но до весеннего обострения пока все же далеко.

В связи с этим один из крупных немецких производителей, фабрика которого расположена в столице земли Северный Рейн - Вестфалия Дюссельдорфе, решил установить около своего предприятия такой торговый автомат, чтобы дать возможность всем желающим затовариваться круглосуточно и тем самым внести свой посильно-символический вклад в борьбу с ажиотажным спросом.

Смотрите также:

Что продают в немецких автоматах: от гномов - до шуток, от яиц - до колбасы