 В Германии почти жара, немцы даже поехали к морю (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 23.02.2021

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По Германии

В Германии почти жара, немцы даже поехали к морю (фото)

В Германию во второй половине февраля пришла почти летняя погода, напомнившая жителям страны о весенних каникулах на Пасху, которые большинству все же придется провести дома.

Варнемюнде

Берлин /  Варнемюнде •  В Германии неожиданно резко потеплело: еще неделю назад в Берлине жители города катались на коньках по замерзшему каналу, а уже в эти выходные в столице было плюс 17, в других частях страны - до плюс 20. Не просто весна, погода чуть ли не летняя: кое-где уже расцвели крокусы. И вместе с хорошей погодой проснулось и желание немцев наконец куда-то поехать - ведь чуть ли не самый путешествующий народ Европы из-за локдауна оказался фактически заперт дома.

Пляжи - далекие и близкие

И если на Канары улететь, в принципе, можно (только очень дорого - дополнительные тесты на коронавирус обойдутся как минимум в пару сотен евро на человека), то путешествовать, например, по Германии из-за действующих ограничений не так просто. Власти земли Мекленбург - Передняя Померания вообще поставили на границе своего региона полицейский контроль и в выходные разворачивали автомобили из других немецких регионов, которые хотели добраться до моря. Не купаться конечно - в Балтийском море слишком холодно, но хоть прогуляться по набережной под солнцем.

Отпуск во время пандемии

Вообще неотвратимо приближаются пасхальные каникулы - время, когда многие немцы традиционно улетают отдыхать в другие страны, но ясности, вернется ли туризм, пока нет. С одной стороны, показатели заражений снижаются, и немцы правда устали: жизнь в стране фактически замерла поздней осенью. С другой стороны, снижаются показатели не то чтобы очень быстро, в мире распространяются опасные штаммы коронавируса, а вакцинация в Германии идет медленнее, чем ожидалось. Жители страны ждут и надеются, что хотя бы когда море прогреется, машины на пути к нему разворачивать уже не будут.

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  • Фарель, Нижняя Саксония

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    Как видно, на этом пляже в нижнесаксонском Фареле на Северном море места было достаточно и для прогулок с соблюдением необходимой во время пандемии дистанции, и для строительства замков из песка. Однако так было не везде.

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    Для контраста - кадр из небольшого города Хойя на реке Везер в Нижней Саксониии.

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  • Берлин

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