 Слякоть, грязь, но все же красиво! В Германию пришла оттепель (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 17.02.2021

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По Германии

Слякоть, грязь, но все же красиво! В Германию пришла оттепель (фото)

Рассказывали про снегопады - показываем и оттепель! После сибирских морозов она наконец-то настала в Германии.

  • Вернигероде
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    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Как эта площадь перед Старой ратушей в городе Вернигероде выглядела совсем недавно после снегопада, мы уже показывали. Это можно посмотреть по ссылке внизу страницы. Теперь в Германии пришло время тающих снега и льда, слякоти, тумана и вполне живописных ландшафтов. Поехали!

  • Полуостров Фишланд

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Полуостров Фишланд на балтийском побережье. Снег уже мягкий, но для прогулок на санях еще вполне подходит.

  • Бамберг
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    В Германии началась оттепель. Фотографии

    "Маленькая Венеция" в баварском Бамберге.

  • Вустров

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Балтийский курорт Вустров в Мекленбурге - Передней Померании.

  • Штранде

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Еще одна фотография с Балтики - из Штранде в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Берлин
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    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Колонна Победы в Берлине.

  • Ганновер

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    После снегопадов, гололедицы и сильных морозов у дорожных служб всегда особенно много работы. На этом снимке - очистка трамвайных путей в Ганновере.

  • Вильсдруф

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Автомобильная дорога около саксонского города Вильсдруфа.

  • Швебиш-Гмюнд

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Остатки снега в лесу около города Швебиш-Гмюнд в Баден-Вюртемберге.

  • Шведт

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Вышедший из берегов Одер в районе бранденбургского города Шведта.

  • Штральзунд
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    В Германии началась оттепель. Фотографии

    У Старой ратуши в Штральзунде - памятника кирпичной готики и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Веймар
    Еще по теме

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Каменному льву в тюрингском Веймаре скоро придется расстаться с этой роскошной белой шубой.


  • Вернигероде
    Еще по теме

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Как эта площадь перед Старой ратушей в городе Вернигероде выглядела совсем недавно после снегопада, мы уже показывали. Это можно посмотреть по ссылке внизу страницы. Теперь в Германии пришло время тающих снега и льда, слякоти, тумана и вполне живописных ландшафтов. Поехали!

  • Полуостров Фишланд

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Полуостров Фишланд на балтийском побережье. Снег уже мягкий, но для прогулок на санях еще вполне подходит.

  • Бамберг
    Еще по теме

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    "Маленькая Венеция" в баварском Бамберге.

  • Вустров

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Балтийский курорт Вустров в Мекленбурге - Передней Померании.

  • Штранде

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Еще одна фотография с Балтики - из Штранде в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Берлин
    Еще по теме

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Колонна Победы в Берлине.

  • Ганновер

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    После снегопадов, гололедицы и сильных морозов у дорожных служб всегда особенно много работы. На этом снимке - очистка трамвайных путей в Ганновере.

  • Вильсдруф

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Автомобильная дорога около саксонского города Вильсдруфа.

  • Швебиш-Гмюнд

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Остатки снега в лесу около города Швебиш-Гмюнд в Баден-Вюртемберге.

  • Шведт

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Вышедший из берегов Одер в районе бранденбургского города Шведта.

  • Штральзунд
    Еще по теме

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    У Старой ратуши в Штральзунде - памятника кирпичной готики и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Веймар
    Еще по теме

    В Германии началась оттепель. Фотографии

    Каменному льву в тюрингском Веймаре скоро придется расстаться с этой роскошной белой шубой.


Смотрите также: 
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Зима в Германии

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Достопримечательности

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Достопримечательности Германии: Штральзунд

Этот город на Балтийском море - настоящий заповедник кирпичной готики и истории Ганзы.  

Всемирное наследие: Бамберг

Что общего между Бамбергом и Москвой? Оба города расположены на семи холмах. Оба когда-то называли "Римом" - соответственно, "франконским" и "третьим".  

Достопримечательности Берлина: Колонна победы в парке Тиргартен

Эта фотография агентства dpa была сделана в Берлине в понедельник, 28 ноября.  

Всемирное наследие в Веймаре - городе Гёте, Шиллера и Баухауса

В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО. В 2019 году здесь широко отмечают 100-летний юбилей Баухауса.  

Контекст

В Германии началась оттепель. Фотографии

Сибирская ледяная плетка в этом феврале хлестко ударила по Германии, но сейчас уже наступает оттепель.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Транспортный коллапс из-за сильных снегопадов в Германии  

Когда Берлин в снегу  

Рады ли немцы зиме?  

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