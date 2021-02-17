Слякоть, грязь, но все же красиво! В Германию пришла оттепель (фото)

Рассказывали про снегопады - показываем и оттепель! После сибирских морозов она наконец-то настала в Германии.
Ледоколы на немецких реках и каналах - большая редкость, поэтому спешим поделиться фотографиями, пока не наступила оттепель.
Где бы они ни появлялись в Германии, внимание этим достопримечательностям на колесах гарантировано. Правда, увидеть их в действии можно только зимой.
Зима 2021 года явно запомнится жителям Германии. Вот еще несколько фотографий в копилку впечатлений: жители Берлина катаются по замерзшему Ландвер-каналу.
Чтобы окунуться в ледяную воду, заядлому берлинском "моржу" Марио пришлось сначала немого попотеть.
Парковое королевство Дессау-Вёрлиц - уникальная достопримечательность в Германии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так оно выглядит сейчас после февральских снегопадов.
Восточногерманский городок Вернигероде прочно занимает место в списке фахверковых жемчужин Германии. Над ним возвышается замок, известный многим по фильму "Тот самый Мюнхгаузен".
Этот город на Балтийском море - настоящий заповедник кирпичной готики и истории Ганзы.
Что общего между Бамбергом и Москвой? Оба города расположены на семи холмах. Оба когда-то называли "Римом" - соответственно, "франконским" и "третьим".
Эта фотография агентства dpa была сделана в Берлине в понедельник, 28 ноября.