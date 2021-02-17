Слякоть, грязь, но все же красиво! В Германию пришла оттепель (фото)

В Германии началась оттепель. Фотографии

Как эта площадь перед Старой ратушей в городе Вернигероде выглядела совсем недавно после снегопада, мы уже показывали. Это можно посмотреть по ссылке внизу страницы. Теперь в Германии пришло время тающих снега и льда, слякоти, тумана и вполне живописных ландшафтов. Поехали!