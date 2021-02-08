Природа - лучший художник. Зимняя сказка в Германии (фото)

Автобаны и прочие дороги в Германии после обильных февральских снегопадов очистили, но мы продолжаем разгребать зимние фотографии. Здесь - особенно приглянувшиеся ландшафты и пейзажи.
Тоня и Герта - в полном восторге! Мама и дочь в берлинском зоопарке Фридрихсфельде устроили снежную фотосессию. Ну, если можно так сказать о белых медведицах.
Песок и пыль, поднятые в воздух во время сильной бури в пустыне Сахара, окрасили европейские ландшафты в желтые оттенки. Так это выглядит в Германии - #безфильтра.
Окунуться в прорубь только раз за всю зиму? Зачем отказывать себе в удовольствии, если это можно делать каждые выходные?!
Многокилометровые пробки и сотни аварий на автобанах, оледеневшие рельсы и радостно играющая в сугробах детвора - DW о том, как ФРГ справляется с неожиданным снежным хаосом.
Германия во время жесткого локдауна столкнулась с "флокдауном" - последствиями сильных ветров, снегопадов и гололеда.
Снежное великолепие - иначе не скажешь! Так в нынешнем январе выглядит немецкий регион Шварцвальд - "Черный" или "Темный лес".
Заснеженные ландшафты и достопримечательности Баварии: от сказочного замка Нойшванштайн до зимних красот Баварского леса.