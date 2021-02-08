 Природа - лучший художник. Зимняя сказка в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 11.02.2021

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По Германии

Природа - лучший художник. Зимняя сказка в Германии (фото)

Автобаны и прочие дороги в Германии после обильных февральских снегопадов очистили, но мы продолжаем разгребать зимние фотографии. Здесь - особенно приглянувшиеся ландшафты и пейзажи.

  • Река Эльде, Мекленбург - Передняя Померания
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    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Даже старожилы нашей уважаемой редакции не помнят столь высокого читательского интереса к немецкой зиме. Несколько подборок фотографий уже опубликованы на сайте DW. Продолжим со всей ответственностью выполнять служебные обязанности хроникеров. Сегодня начнем над рекой Эльде в Мекленбурге - Передней Померании.

  • Рюген

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Маяк в порту Зассниц на балтийском острове Рюген.

  • Рюген

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Заснеженные ландшафты на том же самом Рюгене - самом большом немецком острове.

  • Ниддерау
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    Снег и наводнение - в одном снимке, сделанном около гессенского города Ниддерау.

  • Замок Нюрбург

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Средневековый замок Нюрбург в регионе Айфель (Рейнланд-Пфальц) - тот самый, который дал название гоночной трассе "Формулы-1" Нюрбургринг.

  • Лейпциг

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Черный дрозд на белом фоне в Лейпциге (Саксония).

  • Берлин

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Река Хафель в лесу Груневальд около Берлина.

  • Басторф

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Маяк в Басторфе около Ростока (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Бранденбург

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Серые журавли на поле в Бранденбурге.

  • Нижняя Саксония

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Скоростная железнодорожная трасса для поездов ICE около Ганновера (Нижняя Саксония).

  • Гельзенкирхен

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Лабиринт в городе Гельзенкирхене в Рурской области (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Нюрнберг
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    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Исторический центр баварского Нюрнберга. Здесь мы, пожалуй, пока и остановимся. Предыдущие подборки фотографий из зимней Германии смотрите по ссылкам под этой галереей.


  • Река Эльде, Мекленбург - Передняя Померания
    Еще по теме

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Даже старожилы нашей уважаемой редакции не помнят столь высокого читательского интереса к немецкой зиме. Несколько подборок фотографий уже опубликованы на сайте DW. Продолжим со всей ответственностью выполнять служебные обязанности хроникеров. Сегодня начнем над рекой Эльде в Мекленбурге - Передней Померании.

  • Рюген

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Маяк в порту Зассниц на балтийском острове Рюген.

  • Рюген

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Заснеженные ландшафты на том же самом Рюгене - самом большом немецком острове.

  • Ниддерау
    Еще по теме

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Снег и наводнение - в одном снимке, сделанном около гессенского города Ниддерау.

  • Замок Нюрбург

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Средневековый замок Нюрбург в регионе Айфель (Рейнланд-Пфальц) - тот самый, который дал название гоночной трассе "Формулы-1" Нюрбургринг.

  • Лейпциг

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Черный дрозд на белом фоне в Лейпциге (Саксония).

  • Берлин

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Река Хафель в лесу Груневальд около Берлина.

  • Басторф

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Маяк в Басторфе около Ростока (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Бранденбург

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Серые журавли на поле в Бранденбурге.

  • Нижняя Саксония

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Скоростная железнодорожная трасса для поездов ICE около Ганновера (Нижняя Саксония).

  • Гельзенкирхен

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Лабиринт в городе Гельзенкирхене в Рурской области (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Нюрнберг
    Еще по теме

    Зимние ландшафты Германии - 2021. Избранное

    Исторический центр баварского Нюрнберга. Здесь мы, пожалуй, пока и остановимся. Предыдущие подборки фотографий из зимней Германии смотрите по ссылкам под этой галереей.


Смотрите также: 
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Контекст

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