 В Гамбурге вновь открылась популярная смотровая площадка (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 26.09.2020

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По Германии

В Гамбурге вновь открылась популярная смотровая площадка (фото)

Смотровая площадка на Гамбургском планетарии была закрыта не из-за коронавирусной пандемии. Здесь завершили ремонт, длившийся два с половиной года.

Гамбургский планетарий

Гамбург • В немецком городе Гамбурге после ремонта, продолжавшегося два с половиной года, вновь открылась для посетителей смотровая площадка на здешнем планетарии. Как сообщается на официальном городском сайте, на реконструкцию было потрачено около 760 тысяч евро. Посетители могут подниматься на 40-метровую высоту по лестнице или пользоваться лифтом.

Гамбургский планетарий (Planetarium Hamburg) - самый посещаемый планетарий Германии. Он был открыт в 1930 году в перестроенной 65-метровой водонапорной башне. Подробности об этой достопримечательности - смотрите в нашей фотогалерее:

Самый популярный планетарий Германии

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий - одна из популярных достопримечательностей этого ганзейского города на Эльбе. Он является самым посещаемым в Германии. В 2018 году - 380 тысяч человек. Несколько лет назад здесь провели реконструкцию - расширили, сделали безбарьерным и оснастили лучшей в мире техникой.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Трехмерное изображение сверхвысокой четкости, которое проецируется на купол главного зала, состоит из 40 миллионов точек (8K-3D), а лазеры могут воспроизводить до 16 миллионов цветов и оттенков. Только на эту технику, включая двадцать графических компьютеров, было потрачено 2,5 миллиона евро. Полностью проект обошелся в 7,5 миллиона евро.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Планетарий находится в бывшей водонапорной башне, построенной в Городском парке в 1912-1915 годах. Она была последней такой башней, возведенной в Гамбурге. Использовалась по назначению всего восемь лет, после чего необходимость в ней отпала. Когда в конце 1920-х годов в городе задумали создать планетарий, средств на новое здание не нашлось, поэтому под него решили перестроить водокачку.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Открытие состоялось в 1930 году. Главный зал, с которого мы начали знакомство с этим планетарием, оборудовали в помещении цилиндрической формы 23-метровой высоты и 22-метрового диаметра. На нижних уровнях расположились кассы, офисы, галерея и библиотека астрономической литературы. Потолок фойе украсили изображениями знаков зодиака.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Водный резервуар бышни мог вместить до четырех миллионов литров воды. Здание строилось с расчетом на эту нагрузку. Во время нынешней перестройки была удалена часть цоколя, исходная толщина стен которого составляла восемь метров. В результате в планетарии появился новый этаж общей площадью 1200 квадратных метров, а также дополнительные входы.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    В программе - более двадцати разных фильмов и других представлений. Среди них - анимационный 3D-фильм "Мы звезды" ("Wir sind Sterne"), лазерное шоу "Лестница на небеса" ("Stairway To Heaven") и 360-градусное аудиовизуальное шоу "Лунный свет. Дни вечности" ("Lichtmond - Days of Eternity").

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Отметим, что в Германии сейчас насчитывается около сотни планетариев. Помимо Гамбургского планетария, самые большие находятся в Бохуме, Йене, Мангейме, Мюнстере, Нюрнберге, Штутгарте и два - в Берлине.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    В Гамбургском планетарии также работает кафе, а на крыше расположена смотровая площадка. Она была оборудована здесь сразу, то есть еще при строительстве водонапорной башни в 1912-1915 годах.

    Автор: Максим Нелюбин


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