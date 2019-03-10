В Гамбурге вновь открылась популярная смотровая площадка (фото)

Гамбург • В немецком городе Гамбурге после ремонта, продолжавшегося два с половиной года, вновь открылась для посетителей смотровая площадка на здешнем планетарии. Как сообщается на официальном городском сайте, на реконструкцию было потрачено около 760 тысяч евро. Посетители могут подниматься на 40-метровую высоту по лестнице или пользоваться лифтом.

Гамбургский планетарий (Planetarium Hamburg) - самый посещаемый планетарий Германии. Он был открыт в 1930 году в перестроенной 65-метровой водонапорной башне. Подробности об этой достопримечательности - смотрите в нашей фотогалерее:

Самый популярный планетарий Германии