Ватерклозет XXL - самый большой унитаз в мире (фото)

Хорнберг • Высоко сижу, далеко гляжу… Перед нами на фотографиях - самый большой в мире туалет. Во всяком случае, так утверждают заказчики и создатели этого необычного произведения санитарно-технического искусства.

12-метровый унитаз (для Гулливера в стране лилипутов) весом в несколько тонн появился в немецком регионе Шварцвальд в 2004 году одновременно с открытием в общине Хорнберг нового выставочного здания фирмы Duravit - как совсем не трудно догадаться, производящей такое оборудование для широких масс и разных повседневных нужд.

До сих пор многие, наверняка, были уверены, что в Шварцвальде могут находиться только самые большие в мире часы с кукушкой, но оказывается, что гигантомания имеет здесь куда больший размах.

Как сообщает агентство dpa, за прошедшие годы после ввода в эксплуатацию шварцвальдский ватерклозет XXL стал одной из достопримечательностей всего региона. Необычный объект используется (не по назначению и не подключен к воде и канализации) в качестве смотровой площадки, откуда с высоты ободка открывается прекрасный вид на ландшафты немецкого "Чернолесья".

По проекту знаменитого дизайнера

Современное пятиэтажное здание Duravit Design Center было возведено в Хорнберге по проекту знаменитого французского архитектора и промышленного дизайнера Филиппа Старка, начавшего свою карьеру в конце 1970-х годов. В начале 1980-х годов по приглашению тогдашнего президента Франции Франсуа Миттерана он участвовал в проекте по переосмыслению дизайна Елисейского дворца, является создателем пластикового прозрачного стула Louis Ghost и многих других предметов мебели, посуды, кухонного оборудования и так далее. Некоторые из них выставляются в постоянных экспозициях музеев декоративного искусства и дизайна в Париже и Лондоне.

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