 Ватерклозет XXL - самый большой унитаз в мире (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 05.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Ватерклозет XXL - самый большой унитаз в мире (фото)

Самый большой в мире унитаз не только является достопримечательностью немецкого региона Шварцвальд, но и выполняет функцию смотровой площадки.

Duravit Design Center в Хорнберге

Хорнберг • Высоко сижу, далеко гляжу… Перед нами на фотографиях - самый большой в мире туалет. Во всяком случае, так утверждают заказчики и создатели этого необычного произведения санитарно-технического искусства.

12-метровый унитаз (для Гулливера в стране лилипутов) весом в несколько тонн появился в немецком регионе Шварцвальд в 2004 году одновременно с открытием в общине Хорнберг нового выставочного здания фирмы Duravit - как совсем не трудно догадаться, производящей такое оборудование для широких масс и разных повседневных нужд.

До сих пор многие, наверняка, были уверены, что в Шварцвальде могут находиться только самые большие в мире часы с кукушкой, но оказывается, что гигантомания имеет здесь куда больший размах.

Duravit Design Center в Хорнберге

Как сообщает агентство dpa, за прошедшие годы после ввода в эксплуатацию шварцвальдский ватерклозет XXL стал одной из достопримечательностей всего региона. Необычный объект используется (не по назначению и не подключен к воде и канализации) в качестве смотровой площадки, откуда с высоты ободка открывается прекрасный вид на ландшафты немецкого "Чернолесья".

По проекту знаменитого дизайнера

Современное пятиэтажное здание Duravit Design Center было возведено в Хорнберге по проекту знаменитого французского архитектора и промышленного дизайнера Филиппа Старка, начавшего свою карьеру в конце 1970-х годов. В начале 1980-х годов по приглашению тогдашнего президента Франции Франсуа Миттерана он участвовал в проекте по переосмыслению дизайна Елисейского дворца, является создателем пластикового прозрачного стула Louis Ghost и многих других предметов мебели, посуды, кухонного оборудования и так далее. Некоторые из них выставляются в постоянных экспозициях музеев декоративного искусства и дизайна в Париже и Лондоне.

Смотрите также: 
Времена года в Шварцвальде - немецком "Чернолесье"

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Долина Мюнстерталь (Münstertal) в Шварцвальде в середине октября.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    В немецком "Чернолесье" есть много загадочных мест. Одно из них находится около города Фуртвангена. Здесь в лесу можно увидеть старый бук с вросшей в него каменной фигурой Иисуса Христа - "Balzer Herrgott". Как и когда она попала сюда, точно не знает никто.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Церковь монастыря Святого Петра (Kloster St. Peter auf dem Schwarzwald). Эту бенедиктинскую обитель основали здесь еще в XI веке. Барочный храм, дошедший до наших дней, был возведен в 1720-х годах.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Каждый год осенью недалеко от города Вальдсхут (Waldshut) в Шварцвальде проходит небольшой фестиваль соломенных скульптур. Название этой композиции - "Пенсионеры на скамейке".

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Гертельбахские водопады (Gertelbachfälle) в районе Бюлерталь. Перепад высоты этого ручья протяженностью всего 2,5 километра составляет около 330 метров.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Крестьянское подворье в окрестностях города Фуртвангена (Furtwangen) туманным осенним утром.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Зимний Шварцвальд - прекрасное место, чтобы покататься на лыжах, например, в окрестностях города Титизее-Нойштадт (Titisee-Neustadt).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Такое зрелище можно наблюдать каждый Новый год в шварцвальдском городе Филлинген-Швеннинген (Villingen-Schwenningen). Новогодние стрельбы здесь устраивают члены местного военно-исторического общества.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Одно из крестьянских подворий в районе горы Фельдберг (Feldberg) - самой высокой точки Шварцвальда (1493 м).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Водяная мельница в "Ведьмином ущелье" (Hexenlochmühle) - единственная в Шварцвальде такая мельница, оснащенная сразу двумя колесами. Находится между Санкт-Мергеном и Фуртвангеном.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Замерзшее зимой озеро Титизе (Titisee) в южном Шварцвальде. Площадь озера составляет около 1,3 квадратных километра, а средняя глубина - 20 метров. Расположено на высоте 840 метров над уровнем моря недалеко от горы Фельдберг.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Участники праздничного шествия в городе Филлинген-Швеннинген (Villingen-Schwenningen) в традиционных масках Швабско-алеманнского фастнахта - карнавалов перед Великим постом в юго-западных регионах Германии.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Между весенними виноградниками и лесом в окрестностях Дурбаха (Durbach) на окраине Шварцвальда.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Шляпы болленхут (Bollenhut), украшенные 14 шерстяными помпонами, являются самой известной деталью традиционного женского костюма в Шварцвальде и давно стали одним из символов этого региона. Незамужним девушкам полагалось носить шляпы с красными помпонами, замужним женщинам - с черными.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Так гора Фельдберг в Шварцвальде выглядит летом. На фотографии - телевизионная башня компании SWR.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Такой живой ковер можно увидеть в шварцвальдском городе Хюфингене (Hüfingen) раз в году - на Праздник Тела и Крови Христовых (Fronleichnam). Протяженность составляет около 450 метров, а на его создание уходит несколько миллионов цветов.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Этот домик в Шварцвальде около города Тодтнау (Todtnau) принадлежал знаменитому немецкому философу Мартину Хайдеггеру (Martin Heidegger).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Весной и летом 2015 года в Шварцвальде были вновь замечены рыси, вернувшиеся в этот регион. Этот снимок был сделан автоматической камерой в начале июня в окрестностях города Хаузаха (Hausach).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Окрестности горы Шлифкопф (Schliffkopf). Часть леса, пострадавшего во время сильного урагана 1999 года, решили оставить нетронутым и проложить здесь пеший маршрут. Обычно после таких стихийных бедствий лес в Германии расчищают и засаживают новыми деревьями, но в этом месте природе дали возможность восстановить его естественным путем, на что, конечно же, потребуется еще очень много времени.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Северный Шварцвальд в окрестностях Зеебаха (Seebach).

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Особой полиции - особый туалет

Такой мобильный туалет теперь появился в автомобильном парке полиции в немецкой федеральной земле Тюрингия.  

Туалет как место общения, или Путин - тоже человек

Авторы этой необычной выставки, развернутой в Музее коммуникации Нюрнберга, заглянули в кабинки общественных туалетов и поведали о том, что там на самом деле происходит.  

Смыть и забыть: туалет 2.0

Полностью автономно работающий туалет, который обходится без канализации, водопровода и химических веществ, не загрязняет окружающую среду, - разве такое возможно?  

Туалет, диван и парикмахерская: где немцы читают книги

Женщины в Германии любят читать книги в парикмахерских, мужчины - в туалетах, но самыми популярными местами для чтения являются домашние диваны и кресла.  

8 дизайнерских идей, изменивших мир

100 лет назад в Веймаре была основана Высшая школа строительства и художественного конструирования. Предметы быта, созданные мастерами Баухауса, можно купить и сегодня. Где и за сколько?  

Как обновить интерьер без ремонта: 10 свежих идей

Диван, кресло, ковер, - чтобы превратить этот стандартный набор в стильный уголок, не нужно быть дизайнером. Свежие идеи с крупнейшей в мире мебельной ярмарки, проходящей в Кельне.  

Храм дизайна и архитектуры: в Дессау открыт новый Музей Баухауса

В Дессау находятся не только здания, в которых располагалась эта легендарная школа, но и вторая по значимости коллекция Баухауса в мире.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Легендарному Баухаусу 100 лет  

Стулья власти  

Идеальный дом будущего, или Самые новые тренды в мире мебели  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW