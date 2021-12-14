 В ФРГ связанные с ковидом показатели продолжают медленно снижаться | Новости из Германии о Германии | DW | 14.12.2021

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Германия

В ФРГ связанные с ковидом показатели продолжают медленно снижаться

Показатели заражаемости коронавирусом и госпитализации пациентов с ковидом в Германии опускаются. Тем не менее медработники призывают не отказываться от тестирования людей, получивших бустерную прививку.

Палата интенсивной терапии в университетской клинике в Ростоке

Палата интенсивной терапии в университетской клинике в Ростоке

Семидневный показатель заражаемости коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии снова снизился. По данным Института имени Роберта Коха, обнародованным утром во вторник, 14 декабря, его значение составило 375,0 на 100 тысяч населения - по сравнению с 389,2 накануне и 432,2 неделей ранее.

Этот показатель резко начал расти в начале ноября, ежедневно фиксировались максимальные значения за все время пандемии. Устойчивая тенденция к снижению числа зараженных за 7 дней наблюдается уже около недели.

Кроме того, продолжает снижаться показатель госпитализаций с ковидом, признанный в середине ноября важнейшим критерием для принятия антиковидных ограничений. По данным за 13 декабря, число пациентов с подтвержденной короновирусной инфекцией, поступивших в больницы в течение семи дней, составило 5,17 из расчета на 100 000 жителей. В конце предыдущей недели этот коэффициент составлял 5,75.

Данные о распространении вируса SARS-CoV-2 в ФРГ

За последние сутки в стране было зарегистрировано 30 823 новых случаев инфицирования. С момента проникновения возбудителя COVID-19 в ФРГ органы здравоохранения зарегистрировали в общей сложности 6 562 429 случаев заражения. Общее число летальных случаев от последствий ковида в Германии за истекшие 24 часа выросло на 473 и достигло 106 227.

Врачи против отмены обязательного тестирования

Между тем работники здравоохранения Германии предостерегают от поспешного прекращения обязательного тестирования людей, получивших уже третью прививку от коронавируса. "Преждевременно освобождать людей с бустерной вакцинацией от обязательного тестирования", - заявила в интервью изданиям медиагруппы Funke глава Федерального объединения врачей Уте Тайхерт (Ute Teichert). По ее словам, пока неизвестно, насколько хорошо действуют прививки против омикрон-вариант вируса, поэтому не следует предпринимать поспешных шагов и "отказываться от проверенных инструментов, таких как экспресс-тесты".

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    Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд


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