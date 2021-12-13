По Германии прокатилась волна демонстраций против антиковидных мер

В ряде городов Германии в минувшие выходные вновь прошли демонстрации протеста против коронавирусных ограничений. Не все они носили мирный характер. Так, в тюрингском Грайце, по данным полиции, 14 сотрудников полиции во время подобных акций получили ранения. Следуя призывам к протестам, опубликованным в социальных сетях, в субботу там собралось около 1000 человек, сообщила полиция в воскресенье, 12 декабря. После того как протестующие попытались прорваться через полицейский кордон, полиция вынуждена была применить перцовый спрей против демонстрантов.

Отмечается агрессивное поведение протестующих

На видеозаписях, распространенных в Twitter, видно, как протестующие вступали в драку с полицией, пытаясь прорвать оцепление. Находившийся на месте событий фоторепортер агентства dpa рассказал об агрессивном настрое участников демонстраций. Двоих получивших ранения сотрудников полиции пришлось временно отстранить от службы, а один правоохранитель был госпитализирован, заявили в полиции.

Полиция идентифицировала 207 протестующих, вынесла 108 решений о запрете ряду конкретных лиц находиться на определенной территории и возбудила 44 уголовных дела. Кроме того, заведено 47 дел об административных правонарушениях.

В Ройтлингене (федеральная земля Баден-Вюртемберг) в субботу, по данным полиции, около 1500 человек приняли участие в митинге под девизом "За свободу, истину и самоопределение". Как сообщают правоохранители, просьбы надеть защитные маски участники акции игнорировали. В результате митинг был разогнан. По сведениям полиции, одна группа, тем не менее, продолжала шествие, во время которого отдельные участники запускали пиротехнику и сигнальные ракеты. Когда полиция попыталась остановить демонстрацию, протестующие силой прорвали цепь полицейских. Правоохранители вынуждены были применить перцовый аэрозоль и дубинки. За один вечер открыто несколько уголовных дел по обвинению в оскорбительном поведении по отношению к сотрудникам правопорядка и попытке нанесения полицейским телесных повреждений. Кроме того, около 100 человек получили запрет на нахождение в данном районе.

Акции проводятся вопреки официальным запретам

До нанесения ранений дело дошло и в саксонском Бенневице под Лейпцигом. Двое полицейских получили легкие травмы в воскресенье утром. Незначительные увечья получили также два человека из числа демонстрантов. По данным полиции, в общей сложности 25 человек собрались в районе Шмёлен, в то время как собираться группами в количестве более десяти человек в настоящее время в Саксонии из-за пандемии коронавируса запрещено.

В Плауэне, расположенном на востоке Саксонии, полиция остановила в воскресенье вечером. несанкционированную демонстрацию с участием нескольких сотен человек. Были взяты личные данные 226 участников.

Почти 100 человек приняли участие в запрещенной демонстрации во Франкфурте-на-Майне (федеральная земля Гессен) в субботу. По информации полиции, ей пришлось митинг разогнать. Незарегистрированный марш протеста против антиковидных мер с участием 550 человек был в субботу остановлен полицией в Хамме (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).

С акциями протеста против антиковидных мер люди также выходили на улицы в Гамбурге, Трире, Берлине, Шверине, различных городах на территории Саксонии-Ангальт и Баварии. Правда, эти демонстрации носили мирный характер.

Президент бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) выразила свою озабоченность в связи с тем, что протесты против антиковидных мер в Германии нарастают. Она также вынуждена была констатировать, что "довольно заметной" стала радикализация таких акций. Об этом политик заявила в воскресенье вечером в эфире телеканала ZDF. Бас призвала запретить проведение демонстраций перед частными домами политиков, а также вести более строгий мониторинг чат-групп мессенджера Telegram, услугами которого пользуются многие противники коронавирусных ограничений.

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