Олаф Шольц: В борьбе с пандемией не должно быть красных линий

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал к большей гибкости при принятии мер в борьбе с пандемией коронавируса. "Эта пандемия нам наглядно показала, что не должно быть никаких красных линий. Мы всегда должны быть готовы к переосмыслению, если того потребуют обстоятельства", - заявил глава правительства ФРГ в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 декабря. При этом, по его словам, надо действовать быстро и решительно.

В частности, Шольц не стал категорически отвергать возможность введения в стране локдауна в рождественские и новогодние праздники. "Только что федеральное и земельные правительства приняли очень жесткие меры. Мы будем каждый день проверять, как они выполняются и достаточны ли они", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом канцлер еще раз отметил, что запрет на использование фейерверков во время новогоднего праздника продиктован прежде всего возможностью получения травм, что может увеличить нагрузку на приемные отделения больниц.

Глава правительства, являющийся сторонником обязательной вакцинации от коронавируса, тем не менее уверен, что в немецком обществе нет раскола на сторонников и противников вакцинации. "Подавляющее большинство граждан были привиты. Многие хотят сделать это в ближайшее время, потому что они преодолели свои сомнения", - считает Шольц. "А из тех, кто не прошел вакцинацию, очень мало таких, кто считает, что должен демонстрировать свое несогласие с вакцинацией маршами с факелами и угрожать политикам, которые круглосуточно работают на благо граждан", - отметил он, имея ввиду инцидент в федеральной земле Саксония, где сотня противников вакцинации устроили факельное шествие у дома земельного министра здравоохранения Петры Кёппинг (Petra Köpping). Наличие разных мнений не означает раскола, подчеркнул Шольц, указав, что он также является и канцлером непривитых сограждан.

Необходима широкомасштабная вакцинация детей

Федеральный министр по делам семьи Анне Шпигель (Anne Spiegel) призвала к широкомасштабной вакцинации против коронавируса детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет. Она должна проводиться в стране повсеместно, "в педиатрических кабинетах, центрах вакцинации и с помощью мобильных бригад", - заявил политик в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Она назвал хорошим сигналом тот факт, что вакцинация несовершеннолетних начнется в стране уже в понедельник, 13 декабря. Очень важно, чтобы семьи могли получить все необходимые консультации, "а затем, надеюсь, пришли к выводу о необходимости вакцинации своих детей", сказала Шпигель.

Показатель распространения коронавируса продолжил снижение

Между тем средний показатель заражаемости SARS-CoV-2 в Германии опустился ниже уровня в 400 случаев за неделю из расчета на 100 тыс. населения. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), публикуемым в воскресенье, 12 декабря, он составил в среднем по ФРГ 390,9 случая. Днем ранее показатель был равен 402,9, неделю назад - 439,2 случая, месяцем ранее 263,7. Снижение продолжается с конца ноября. Своего пикового значения этот коэффициент достиг 29 ноября, составив 452,4 случая.

Органы здравоохранения Германии в течение одного дня зарегистрировали 32 646 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 (6 509 863 - с начала пандемии). Ровно неделю назад было зарегистрировано 42 055 случаев заражения. При этом надо иметь ввиду, что в выходные дни это показатель обычно несколько меньше, поскольку не все местные органы здравоохранения передают свои данные в RKI.

Всего от легочного заболевания COVID-19 и его последствий в Германии с начала пандемии скончались 105 638 пациентов. За последние 24 часа RKI получил информацию о 132 летальных исходах.

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