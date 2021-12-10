Избыточная смертность от ковида в Германии. Что это значит

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За год после начала пандемии в Германии умерло на 7,5% больше людей, чем за такой же период до нее. По данным Федерального статуправления, ковид особенно сильно ударил по пожилым жителям страны.
Избыточная смертность - страшное словосочетание. Этот термин примерно описывает, сколько людей в стране умирает за год из-за чрезвычайных обстоятельств. И это также главный вывод предварительного отчета немецкого Федерального статистического ведомства (Statistische Bundesamt, StBA), который посвящен пандемии коронавируса в Германии: она привела к поддающейся измерению избыточной смертности.
И ей не видно конца, заявил 9 декабря зампредседателя StBA Кристоф Унгер (Christoph Unger): "Две недели назад Институт имени Роберта Коха (RKI) объявил об ошеломляющем - 100 000 человек - количестве жителей ФРГ, умерших от ковида. Еще слишком рано подводить итоги".
То, что в ходе пандемии в стране наблюдается увеличение смертности, уже вполне можно констатировать, исходя из имеющихся данных. "В первые двенадцать месяцев пандемии с марта 2020 года по февраль 2021-го ее рост был высоким, - сообщил Унгер. - За этот период умерло на 7,5 процента, или почти на 71 000 человек, больше, чем за такой же период до пандемии. И наибольшее количество смертей до сих пор приходилось на декабрь 2020 года и январь 2021-го". Это было время жесткой второй волны пандемии, совпавшей с Рождеством и Новым годом, и сопровождавшейся полным ограничением на контакты между людьми.
При этом удивляет вывод, который делает Унгер и его сотрудники относительно влияния на уровень смертности ограничительных мер - запретов на контакты, закрытия баров, кинотеатров, театров и ресторанов: "Повышенная смертность имеет место, несмотря на меры, принятые для сдерживания пандемии, которые не дают нам оценить, что произошло бы, если бы их не было или действовали бы более мягкие меры для предотвращения распространения коронавируса". Вполне вероятно, что число смертей было бы значительно выше, если бы антиковидных ограничений не вводили, хотя это и не будет точно выражено количественно.
А вот то, что ношение масок и отказ от большинства социальных контактов предотвращает распространение других инфекционных заболеваний, хорошо оценивается количественно. По словам Унгера, статистика причин смертей показывает, что антиковидные меры, по-видимому, привели к значительно меньшему числу летальных случаев, вызванных другими респираторными заболеваниями.
"В 2020 году от эпидемических заболеваний умерло примерно на 3800 человек меньше, чем в среднем за период с 2016 по 2019 годы", - отметил замглавы StBA. Например, ежегодной фиксируемой волны заболеваний гриппом на рубеже 2020 и 2021 годов практически не было.
В Германии и других странах много говорят о высокой загруженности больниц, особенно отделений интенсивной терапии, больными ковидом. В ходе нынешней жесткой четвертой волны пандемии кадры перевозки тяжелобольных людей самолетами в другие, менее затронутые инфекцией регионы, уже выглядят пугающе.
На самом деле нагрузку на клиники также можно измерить с помощью статистики: в 2020 году в больницах Германии было проведено почти 2,5 миллиона (или примерно на 13 процентов меньше, чем в иных условиях) обычных лечебных процедур. В последний раз данный показатель был таким низким в 2006 году. А число операций в 2020 году также упало почти на 10 процентов.
Цифры Федерального статистического ведомства также подтверждают тезис о том, что пандемия особенно сильно затронула пожилых людей, страдающих от уже имевшихся у них заболеваний. 70 процентов умерших от ковида в Германии в 2020 году были старше 80 лет. И у большинства из них были недуги, типичные для этой возрастной группы - болезни сердца и почек, деменция или диабет. Коронавирус часто становится причиной смерти людей, ранее переболевших пневмонией или другими инфекциями.
Многие эксперты вновь и вновь подчеркивают, что пандемия и сопровождающие ее ограничения приводят ко многим психическим проблемам, чувству одиночества, депрессии и связанным с ними серьезным заболеваниям. На удивление, отмечает глава департамента здравоохранения и социальных вопросов StBA Карин Бем (Karin Böhm), в данном случае цифры свидетельствуют об обратном: "В 2020 году в Германи покончили жизнь самоубийством 9206 человек. Это второй самый низкий показатель с 1980 года. До этого меньше случаев суицида - 9041 - было зафиксировано только в 2019 году".
И, несмотря на всю драматичность нынешней ситуации с пандемией в Германии, Феликс цур Ниден (Felix zur Nieden), еще один представитель статистического ведомства, делает на данный момент более или менее примирительный вывод: "Если сравнивать ситуацию на международном уровне, то можно сказать, что Германия относительно мягко затронута этой пандемией. В других странах ее последствия были выражены более существенно".
Во многих западноевропейских государствах в 2020 году наблюдалось снижение ожидаемой продолжительности жизни, чего не случалось со времен Второй мировой войны. В ФРГ, по словам цур Нидена, можно тоже заметить негативные эффекты, но они не были столь очевидными, как во многих других странах. Например, число скончавшихся от ковида в Великобритании (около 146 000 человек) и в Италии (почти 144 000) значительно выше, чем в Германии, население которой больше, чем в этих двух странах.
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