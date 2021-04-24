 В ЕС и ОБСЕ прокомментировали выборы в Молдове | Новости из Германии о Европе | DW | 13.07.2021

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Европа

В ЕС и ОБСЕ прокомментировали выборы в Молдове

ЕС приветствует выбор избирателей Молдовы в пользу реформ и готов помогать правительству в Кишиневе. Наблюдатели ОБСЕ признали выборы конкурентными.

Мужчина голосует на парламентских выборах в Молдове, 11 июля 2021 года

Голосование на парламентских выборах в Молдове, 11 июля 2021 года

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) положительно оценили организацию досрочных парламентских выборов в Молдове. "Выборы 11 июля были хорошо организованы, конкурентны, а основные свободы были в целом соблюдены", - говорится в заявлении миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами, опубликованном в понедельник, 12 июля.

"Кандидаты имели широкие возможности для агитации, а избирателям был предоставлен большой выбор альтернатив", - отмечается в документе. В то же время в ОБСЕ указали на ряд недочетов: сомнения в беспристрастности Центральной избирательной комиссии (ЦИК), отсутствие эффективного надзора за финансированием предвыборных кампаний и предвзятость СМИ.

ЕС готов помогать новому правительству Молдовы в проведении реформ

Евросоюз, в свою очередь, приветствовал результаты голосования: "На этих выборах народ Молдовы продемонстрировал свою приверженность демократии и верховенству закона. Избиратели дали четкий и сильный мандат выступающей за проведение реформ Партии действия и солидарности", - сказано в совместном заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и комиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархеи, обнародованном в тот же день.

ЕС рассчитывает на сотрудничество с правительством Молдовы для "продвижения долгожданных реформ" и "развития инклюзивной модели управления", отмечается в пресс-релизе.

Предварительные итоги голосования в Молдове

По предварительным данным, победу на выборах в Молдове одержала Партия действия и солидарности (PAS) под председательством проевропейского президента страны Майи Санду. PAS получает 52,8 процента голосов. На второй строчке с результатом 27,17 процента - блок "Коммунисты и социалисты", лидерами которого являются экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин. На третьем месте - партия "Шор" (5,74 процента).

По предварительным подсчетам, партия Санду получит абсолютное большинство - 63 из 101 мандата - и сможет самостоятельно сформировать правительство.

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