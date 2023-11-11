Лидеры арабских и мусульманских стран собрались на саммит

В Саудовской Аравии лидеры десятка арабских и мусульманских стран собрались для обсуждения, в том числе войны Израиля и ХАМАС.

Участники совместного саммита лидеров Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств (ЛАГ), проходящего в столице Саудовской Аравии, возложили ответственность на Израиль за "военные преступления" и призвали немедленно прекратить военные операции, которые армия Израиля проводит в ответ на нападение ХАМАС 7 октября и захват заложников. Об этом сообщают агентство Reuters и dpa в субботу, 11 ноября.

В саммите, который организовал наследный принц Садовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, приняли участие десятки лидеров арабских и мусульманских стран, в том числе президент Ирана Эбрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Сирии Башар Асад.

Принц Саудовской Аравии заявил, что Эр-Рияд подтверждает свое "осуждение и категорическое неприятие этой варварской войны против наших братьев" в Палестинской национальной автономии. "Мы столкнулись с гуманитарной катастрофой, которая доказывает неспособность Совета Безопасности (ООН. - Ред.) и международного сообщества положить конец вопиющим нарушениям Израилем международного права", - обратился он к участникам саммита.

Не все арабские страны готовы разрывать дипотношения с Израилем

Президент Ирана Раиси поприветствовал действия палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической Израилем, Евросоюзом и США, а также призвал исламские страны ввести санкции в отношении Израиля. Визит Раиси в Саудовскую Аравию стал первой поездкой лидера Ирана в королевство за более чем 10 лет.

Эмир Катара заявил, что его страна, где проживают несколько лидеров ХАМАС, стремится "выступить посредником в освобождении израильских заложников" и надеется, что "гуманитарное перемирие будет достигнуто в ближайшее время".

Мнения министров иностранных дел арабских стран разделились, поскольку некоторые страны во главе с Алжиром призвали к полному прекращению дипломатических отношений с Израилем, сообщило Reuters со ссылкой на источники. По их словам, другие арабские страны, которые установили дипломатические отношения с Израилем, выступили против, подчеркнув необходимость держать каналы связи с правительством Биньямина Нетаньяху открытыми.

Эрдоган призвал к созыву международной конференции

Президент Турции Эрдоган заявил, что необходимо созвать международную мирную конференцию для поиска "окончательного решения конфликта между Израилем и палестинцами".

"Мы считаем, что международная мирная конференция обеспечит наиболее подходящую основу. Мы готовы приложить необходимые усилия, в том числе в качестве гаранта, для сохранения мира, который будет установлен в этом контексте", - сказал он.

"Израиль мстит младенцам, детям и женщинам Газы. Что срочно нужно в Газе, так это не паузы на несколько часов, а, скорее, нам нужно постоянное прекращение огня", - сказал Эрдоган. В своей речь он назвал боевиков из ХАМАС "защитниками своей родины".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 11 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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