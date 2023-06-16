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Экономика и бизнесГермания

Экономисты ждут небольшого спада ВВП Германии по итогам года

Анатолий Арни
1 ч. назад

Институты DIW и IfW прогнозируют падение ВВП Германии на 0,2-0,3 процента по итогам 2023 года. Основной причиной экономисты называют инфляцию.

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Полки в супермаркете Aldi Süd в Германии
Супермаркет Aldi Süd в ГерманииФото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/IMAGO

Сразу два ведущих немецких научно-исследовательских института предрекли экономике страны спад по итогам 2023 года в своих новых прогнозах, опубликованных в четверг, 15 июня. Немецкий институт экономических исследований (DIW) в Берлине прогнозирует снижение ВВП Германии на 0,2 процента по сравнению с прежним годом, а эксперты Института мировой экономики (IfW) в Киле полагают, что спад достигнет 0,3 процента.

Основной причиной для снижения показателей в отчетах обоих институтов названа устойчивая высокая инфляция и, как следствие, более низкая покупательная способность домохозяйств в Германии. Экономисты DIW прогнозируют в текущем году рост потребительских цен на 5,9 процента, эксперты IfW ожидают инфляцию в 5,8 процента.

Прогнозы о спаде в экономике Германии не стали сюрпризом

Сокращение немецкого ВВП было зафиксировано по итогам последнего квартала 2022 года и первых трех месяцев 2023-го - это позволило говорить, что экономика ФРГ вошла в рецессию. При этом эксперты полагают, что спад будет недолгим. Ожидается, что рост заработной платы и постепенное замедление инфляции будут способствовать восстановлению экономики во второй половине года. "Цены, которые больше не растут так сильно, увеличение реальных доходов, устойчивый рынок труда и более высокие потребительские расходы, вероятно, станут ключом к восстановлению экономики в течение года", - заявил аналитик DIW Тим Бёнке (Timm Bönke).

В 2024 году DIW ожидает устойчивого экономического роста в Германии на уровне 1,5 процента. Эксперты из Киля более оптимистичны - по их оценкам, рост составит 1,8 процента. Это соотвествует оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые были представлены в начале июня.

Минфин ФРГ призывает к сокращению расходов

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) предупредил о необходимости сокращения расходов федерального бюджета страны в 2024 году. По данным чиновника, без этого дефицит федерального бюджета ФРГ может составить от 14 до 18 млрд евро.

При этом Линднер выступил против равномерного сокращения всех расходов бюджета, а также выразил сомнение в том, что из ситуации можно выйти за счет повышения налогов в стране или "уловок" с увеличением госдолга. "Политики должны снова научиться обходиться деньгами, которые генерируют граждане", - призвал министр. В то же время Линднер отмечал, что уверен в стабильности финансовой системы Германии.

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