В День германского единства Меркель призвала сохранить демократию в ФРГ

Выступая в последний раз на торжественном мероприятии в День германского единства, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала сохранить демократические устои в ФРГ. "Демократия не просто есть, мы должны все время прилагать совместные усилия" для ее сохранения, заявила она в воскресенье, 3 октября, во время официального торжества в городе Галле федеральной земли Саксония-Анхальт.
По ее словам, иногда в Германии легкомысленно обращаются с достижениями демократии. "В настоящее время у нас на глазах происходят атаки на столь высокие ценности, как свобода СМИ", - отметила Меркель. Кроме того, в общественном поле разжигается вражда и ненависть путем распространения фальшивых данных и дезинформации, указала она. "При этом не только дискредитируются люди из-за их внешности, происхождения или веры, при этом атакуется демократия", подчеркнула глава немецкого правительства.
Вербальные атаки, радикализация и насилие
Меркель указала на посягательства в отношении людей, которые работают на благо общества – спасателей, пожарных, коммунальных политиков. "Вербальные грубости и радикализацию, которую нам приходится видеть", должны отвергать все граждане, поскольку "вербальные атаки быстро перерастают в насилие", добавила она.
Немецкий канцлер напомнила в этой связи об убийстве главы административного округа Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke) в 2019 году, терактах в Галле и Ханау, а также недавнем убийстве 20-летнего кассира на заправке по мотивам отрицания антиковидных мер.
Говоря о мирной революции в ГДР в 1989 году, Меркель указала, что свобода "не упала с неба", за нее восточным немцам пришлось бороться. В то время люди проявили "настоящее мужество", но и сегодня процесс воссоединения Германии не завершился, и для него предстоит еще многое сделать, добавила она.
Последняя речь Меркель на посту канцлера в День германского единства
Последнюю речь Меркель на посту главы правительства ФРГ в День германского единства с одобрением восприняли присутствующие, в их числе федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и другие высокопоставленные представители государственных органов ФРГ, которые стоя аплодировали уходящему канцлеру. После выборов в бундестаг, прошедших 26 сентября, Ангела Меркель будет выполнять обязанности канцлера до тех пор, пока не будет сформировано и приведено к присяге новое правительство.
Между тем президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме, которую он направил Меркель и Штайнмайеру, призвал Берлин к сотрудничеству, несмотря на существующие разногласия. "Интересам российского и немецкого народов в полной мере отвечало бы конструктивное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, взаимодействия в решении важных вопросов международной повестки дня", - сообщила пресс-служба Кремля.
3 октября 1990 года - менее чем через год после падения Берлинской стены - Германская Демократическая Республика официально присоединилась к Федеративной Республике Германия. Этот день стал официальным праздником - Днем германского единства.
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Автор: Марсель Фюрстенау, Наталия Королева