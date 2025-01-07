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ПолитикаСирия

В Дамаске возобновилось международное воздушное сообщение

Екатерина Венкина
7 января 2025 г.

В Дамаск прибыл самолет Qatar Airways из Катара, в Шарджу вылетел лайнер Syrian Airlines.

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Посадка самолета Qatar Airways в Дамаске
Посадка самолета Qatar Airways в ДамаскеФото: Omar Sanadiki/AP/picture alliance

В аэропорту Дамаска возобновилось международное воздушное сообщение - после примерно месячного перерыва на фоне свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Как сообщило во вторник, 7 января, агентство AFP, самолет авиакомпании Syrian Airlines вылетел в Шарджу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Утром в Дамаск прибыл самолет Qatar Airways из Катара. Это - первый коммерческий рейс, приземлившийся в сирийской столице за 13 лет. Пассажиры прилетели в заметно приподнятом настроении. Некоторые из захватили с собой флаги, использовавшиеся противниками Асада. Qatar Airways планирует еженедельно осуществлять три рейса в Сирию.

"Сегодняшний день знаменует собой новое начало", - отметил директор аэропорта Анис Фаллух.

По данным иорданского госагентства Petra, 7 января в Дамаск также вылетел первый, пробный, рейс национальной авиакомпании Royal Jordanian. В авиаперевозчике в этой связи заявили о жесте "поддержки и солидарности" применительно к сирийским властям. Рейс направлен на оценку техусловий в аэропорту, указали в Национальном авиационном управлении Иордании.

Восстановление аэропортов в Дамаске и Алеппо

"Уведомляем арабские и международные авиакомпании, что с помощью наших партнеров мы начали этап восстановления аэропортов Алеппо и Дамаска, чтобы они могли принимать рейсы со всего мира", - сообщил 4 января глава Управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии Ашхад ас-Салиби.

Ранее в Сирии начали приземляться самолеты с международной помощью и иностранными дипделегациями.

Доха предложила новым сирийским властям помощь в обеспечении нормального функционирования аэропорта в Дамаске. Ранее, 18 декабря, оттуда в Алеппо на севере страны был выполнен первый внутренний перелет.

Падение режима Башара Асада

В конце ноября - начале декабря 2024 года вооруженным силам исламистской оппозиции в Сирии во главе с суннитской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" удалось меньше чем за две недели занять крупнейшие города страны. В ночь на 8 декабря отряды оппозиции захватили столицу Дамаск и свергли президента Асада. Он и его отец правили в Сирии более полувека. Башар Асад сложил полномочия, покинул страну и бежал в Россию, где получил убежище.

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