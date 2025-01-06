Бербок заретушировали в соцсетях переходных властей Сирии

Помимо лица главы МИД ФРГ Анналены Бербок в соцсетях исламистской группировки ХТШ и в ряде местных СМИ были заретушированы и лица других женщин, сопровождавших европейскую делегацию в Дамаске.

На фотографиях, сделанных во время официального визита главы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) и ее французского коллеги Жана-Ноэля Барро в Сирию, связанные с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) сетевые ресурсы, а также локальные СМИ заретушировали изображения Бербок. Кроме министра иностранных дел Германии лица были заретушированы и у других женщин, сопровождавших европейскую делегацию в Дамаске.

Лицо Анналены Бербок заретушировали в сирийских соцсетях Фото: Telegram.me/ALMHARAR

"Как показывает визит Анналены Бербок в Дамаск, у нового сирийского руководства, очевидно, есть серьезные проблемы в общении с влиятельными зарубежными политиками", - говорится в материале немецкого телеканала n-tv в воскресенье, 5 января. Ранее отмечалось, что лидер ХТШ и глава переходного сирийского правительства Ахмед аш-Шараа из религиозных соображений не стал приветствовать Бербок рукопожатием, при этом пожав руки мужчинам. В случае с Бербок он ограничился жестом, приложив руку к груди.

В то же время сирийское госинформагентство SANA опубликовало изображения Анналены Бербок без изменений. Коран не запрещает рукопожатие между мужчиной и женщиной, но строго религиозные мусульмане, такие как члены ХТШ, считают, что такое приветствие - первый шаг к блуду, отмечает n-tv.

Бербок призвала к справедливости для жертв режима Асада

Министр иностранных дел Германии в ходе своего визита в Сирию 3 января призвала к международным усилиям по привлечению к ответственности причастных к пыткам в тюрьме Седная в окрестностях Дамаска. Она также посетила пенитенциарное учреждение. Жизни погибших там в результате действий режима Башара Асада не вернуть, но "мы все - как международное сообщество - можем способствовать тому, чтобы правосудие восторжествовало", цитировало Бербок агентство dpa.

Бербок и Барро стали первыми представителями Евросоюза, посетившими Сирию после свержения режима Башара Асада. Визит обоих политиков проводился от имени ЕС. Глава МИД Германии также призвала Россию вывести базы с территории страны. В свою очередь в МИД России 25 декабря заявили, что Москва открыта к конструктивному диалогу с представителями всех политических сил в Сирии.