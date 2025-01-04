В Дамаске начнут прием и отправку международных рейсов

Аэропорт Дамаска с 7 января начнет прием и отправку международных рейсов, сообщили в Управлении гражданской авиации Сирии.

Аэропорт Дамаска с 7 января начнет прием и отправку международных рейсов. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии Ашхад ас-Салиби, которого в субботу, 4 января, процитировало агентство SANA.

"Уведомляем арабские и международные авиакомпании, что с помощью наших партнеров мы начали этап восстановления аэропортов Алеппо и Дамаска, чтобы они могли принимать рейсы со всего мира", - подчеркнул он.

Коммерческие перелеты были на время прекращены после свержения президента Башара Асада 8 декабря.

Qatar Airways возобновляет перелеты в Дамаск

В Сирии уже начали приземляться самолеты с международной помощью и иностранными дипделегациями, передало агентство AFP.

По его данным, авиакомпания Syrian Airlines будет выполнять полеты из Дамаска в Дубай с 7 января.

Авиакомпания Qatar Airways объявила о возобновлении полетов в сирийскую столицу после почти 13-летнего перерыва. С 7 января еженедельно планируются три рейса.

Доха предложила новым сирийским властям помощь в обеспечении нормального функционирования аэропорта в Дамаске. Ранее, 18 декабря, оттуда в Алеппо на севере страны был выполнен первый внутренний перелет.

Падение режима Башара Асада

В конце ноября - начале декабря вооруженным силам исламистской оппозиции в Сирии во главе с суннитской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" удалось меньше чем за две недели занять крупнейшие города страны. В ночь на 8 декабря отряды оппозиции захватили столицу Дамаск и свергли президента Асада. Он и его отец правили в Сирии более полувека. Башар Асад сложил полномочия, покинул страну и бежал в Россию, где получил убежище.