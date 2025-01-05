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МВД ФРГ: Исламистов вышлют в Сирию "когда позволит ситуация"

Николай Линке
5 января 2025 г.

Граждан Сирии, совершивших преступления в Германии или признанных исламистами, депортируют на родину, "как только позволит ситуация", заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

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Глава МВД Германии Нэнси Фезер в сентябре 2024 года.
Глава МВД Германии Нэнси Фезер в сентябре 2024 года.Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Граждан Сирии, совершивших преступления в Германии или признанных исламистами, депортируют на родину, "как только позволит ситуация". С такими словами глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) выступила в интервью медиагруппе Funke, опубликованном в воскресенье, 5 января.

Решения о предоставлении убежища могут пересмотреть

По словам министра, сейчас Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) готовится к пересмотру решений о предоставлении убежища по итогам оценки ситуации в Сирии. "Как предусматривает наш закон, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев перепроверит и отзовет решения о предоставлении убежища, если люди больше не нуждаются в этом убежище в Германии, поскольку ситуация в Сирии стабилизировалась", - сказала Фезер. Она также пообещала, что Берлин расширит программу поддержки добровольной репатриации сирийцев на родину.

Глава МВД Германии отметила, что граждан Сирии, которые выучили немецкий язык и нашли работу или учебу в ФРГ, не будут высылать на родину. "Это будет распространяться на тех, кто не имеет права на проживание по другим причинам, например, по работе или учебе, и не возвращается в Сирию добровольно, - сказала Фезер. - Любому, кто хорошо интегрируется, работает, выучил немецкий язык и нашел здесь новый дом, должно быть разрешено остаться в Германии".

Преступников депортируют "как только позволит ситуация"

Фезер высказалась за то, что преступников и исламистов следует депортировать как можно быстрее. "Мы значительно расширили юридические возможности для этого и будем использовать их, как только позволит ситуация в Сирии", - сказала министр.

По ее словам, сейчас МВД Германии тесно сотрудничает с МИД и зарубежными партнерами, чтобы прояснить ситуацию в Сирии после свержения Башара Асада. "Мы в первую очередь фокусируемся на вопросах безопасности", - отметила Фезер. Она считает, что впервые после десятилетия террора и насилия в Сирии появилась надежда на мир. "Если эта надежда на мир станет реальностью, многие беженцы смогут вернуться", - сказала она.

Сколько сирийцев в Германии?

По данным МВД, сейчас в Германии проживают 974 136 граждан Сирии. Большинство прибыли после 2015 года. Более двух третей из них - это люди, запросившие убежище. Более 300 000 из них получили убежище не индивидуально, а коллективно, как беженцы от гражданской войны.

В декабре BAMF объявило, что не будет принимать новые решения по заявкам о предоставлении убежища от граждан Сирии из-за развития событий в стране. В Берлине уточнили, что речи о депортации сирийцев сейчас нет. Власти Австрии, напротив, заявили о подготовке программы репатриации и депортации сирийцев. Рассмотрение прошений сирийцев об убежище приостановили еще 13 стран Евросоюза.

 

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