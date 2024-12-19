15 стран ЕС пока не рассматривают заявки сирийцев на убежище

"Мы внимательно следим, стабилизируется ли ситуация в Сирии и сможет ли новый режим контролировать всю территорию страны", - указала глава Агентства ЕС по вопросам убежища Нина Грегори.

Германия и еще 14 стран Евросоюза на данный момент приостановили рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища от сирийцев. Об этом сообщает в четверг, 19 декабря, агентство epd со ссылкой на Агентство Европейского Союза по вопросам убежища (EUAA).

"В настоящий момент государства ЕС весьма осторожны", - заявила в этой связи директор этого ведомства Нина Грегори в интервью изданиям медиагруппы Funke . Она уточнила, что в Евросоюзе хотят сначала посмотреть, как будет развиваться Сирия после падения режима Башара Асада. "Мы очень внимательно следим за тем, стабилизируется ли ситуация в Сирии и будет ли новый режим действительно в состоянии контролировать всю территорию страны", - подчеркнула Грегори.

Глава Агентства Европейского Союза по вопросам убежища Нина Грегори (фото из архива) Фото: Marios Lolos/Photoshot/picture alliance

По ее словам, основную ответственность за преследование людей в Сирии несет ее бежавший в Москву экс-президент Башар Асад. "В зависимости от развития ситуации мы должны проверить, будут ли сейчас другие основания, оправдывающие подачу прошения об убежище", - объяснила собеседница медиагруппы Funke. В долгосрочной перспективе для стран ЕС могут открыться законные перспективы окончить срок действия права на пребывание для многих сирийцев, полагает она.

Статус выходцев из Сирии в ЕС

Грегори указала также, что, судя по социальным сетям, многие сирийцы уже приняли решение вернуться на родину, хотя это "еще и не массовое явление".

Какова будет судьба сирийцев, уже находящихся в ЕС, пока не ясно, поскольку у них разные основания на пребывание там. Некоторые уже давно имеют официальный статус беженцев, некоторые имеют ограниченное по времени право на пребывание, а по статусу некоторых еще не было вынесено решение.

"Нам нужно быть реалистами, - констатировала Грегори. - Часть этих людей построили себе новую жизнь в Европе, они интегрированы, их дети посещают тут школы".

Заявки о получении убежища в ЕС

По данным главы EUAA, с января по октябрь текущего года в ЕС было зарегистрировано около 860 000 заявок на получение убежища. Это чуть меньше, чем за тот же период прошлого года. По оценке Грегори, к концу 2024 года число подобных ходатайств может составить 1 млн.

В 2023 году число прошений об убежище в ЕС резко выросло, достигнув 1,1 млн. Таким образом, впервые со времени миграционного кризиса 2015-2016 года число прошений об убежище в ЕС превысило отметку в 1 млн.

Больше всего мигрантов в страны ЕС пытаются получить убежище в Германии. В первой половине 2024 года на ФРГ пришлась почти четверть от всех поданных заявок. При этом, по данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), за первые 11 месяцев текущего года в Германии было зарегистрировано на 28,8% меньше первых заявок на получение убежища, чем за тот же период 2023 года, а именно: порядка 217 000.