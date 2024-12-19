Что происходит в Сирии без Асада? Репортаж DW из Дамаска

В Сирии с 8 декабря празднуют падение режима Башара Асада. Но к радости у многих примешиваются страх и неуверенность в будущем - своем и государства. Репортаж DW из сирийской столицы.

"Сирия приветствует вас" - написано на табличке, которую видят журналисты DW, прибывшие в Дамаск из Ливана 11 декабря 2024 года - всего через три дня после свержения президента Башара Асада. И пересечение границы измученной 14-летней войной страны, где существовал режим, падение которого долгое время казалось немыслимым, действительно проходит беспрепятственно.

По обеим сторонам дороги, ведущей в сирийскую столицу, стоят сгоревшие боевые машины и один оставленный танк. Можно увидеть и военную форму, наспех снятую и выброшенную теми, кто носил ее еще недавно. На первом КПП нас встречают четверо бородатых молодых людей, которые, улыбаясь, пропускают нашу машину вперед. При Асаде этот КПП пользовался дурной славой из-за взяток, которые приходилось давать всем при его пересечении.

Радость на площади Омейядов в Дамаске

Внешне облик Дамаска практически не изменился за эти годы. Однако 14 лет войны измучили сирийцев, что отражается и на их лицах. И все же чем ближе мы подходим к площади Омейядов в центре города, тем дружелюбнее люди. Сотни человек собрались там, чтобы отпраздновать падение режима, который существовал в стране в общей сложности более пятидесяти лет. Смех смешивается с революционными песнями, на столбах развеваются новые флаги. На площади стоят молодые бойцы вооруженной оппозиции, некоторые из них фотографируются с ликующими соотечественниками.

"Я верю в лучшее будущее", - говорит молодая сирийка, которая нарисовала у себя на щеке флаг новой Сирии и с восторгом размахивает настоящим таким флагом. "И я, наконец-то, могу мечтать о лучшем будущем", - вторит ей подруга. В нескольких метрах от нас стоит студент, который назвался Нуром, и говорит, что теперь у него есть огромная надежда на то, что будет построена новая Сирия. "Сейчас ситуация намного лучше, чем мы ожидали. Мы призываем новые власти сохранить ее. Они также должны защищать меньшинства", - говорит студент.

Демонстрация на улицах Дамаска Фото: Aya Ibrahim/DW

Однако он и его друзья одновременно с радостью испытывают и страх перед будущим, признается Нур: "Но мы все же надеемся, что новые правители не дадут нам поводбояться. Сейчас самое главное, чтобы интеллектуалы и светски настроенные сирийцы также принимали участие в создании новой Сирии и не оставляли все это лишь одной партии".

Сара, молодая женщина, которая стоит неподалеку, тоже испытывает смешанные чувства относительно будущего. И у нее тревога сочетается с надеждой: "Сегодняшняя молодежь лучше осознает проблемы, чем те, кто начинал акции протеста против Асада в 2011 году". По ее словам, сейчас есть стремление к тому, чтобы страна снова стала домом для всех сирийцев. Но всем интересно и то, как будут действовать госструктуры при новой власти.

"Как участники движения за свободу, мы поддерживаем нового премьер-министра, - делится Сара. - Но мы настаиваем и на сохранении всех наших свобод. Я, например, хочу иметь возможность выражать себя как женщина. И каждый сириец должен иметь возможность выражать себя так, как он считает нужным". Мохаммеда аль-Башира назначили главой переходного правительства новые власти, которые многие наблюдатели считают исламистскими, хотя сами они все эти дни подчеркивают, что будут учитывать интересы всех сирийцев, включая этнические и религиозные меньшинства.

Скорбь по погибшим сирийцам

Совершенно другая обстановка у тюрьмы Седная, что к северу от Дамаска. Сотни людей стоят вокруг огромного здания в надежде опознать тела своих близких. Фотографии 35 найденных тел погибших вывешены перед зданием больницы. Родственники загружают фото своих родных в мобильные телефоны, чтобы сравнить их со старыми снимками, надеясь, что кто-то из тех, кто исчез более десяти лет назад, все еще жив.

В морге лежат несколько частично изуродованных тел. Умм Ахмед опознала среди них своего сына. "Тогда мне сказали, что мы убьем его и выбросим неизвестно где. Теперь я наконец-то нашла его тело, - говорит женщина со слезами на глазах. - По крайней мере, я знаю, где будет находиться его могила, и смогу навещать ее". Абу Нидаль тоже плачет, глядя на фотографии. Он ищет своего сына, которого арестовали десять лет назад, когда тому было 18 лет. По словам Абу Нидаля, если его сын мертв, он должен хотя бы об этом знать.

Страх мести или экстремизма со стороны исламистов

Много людей с флагами новой Сирии собралось перед мечетью Омейядов. Они держат и портреты лидера радикальной исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХTШ) Ахмеда аш-Шараа, известного как Абу Мохаммед аль-Джулани. ХTШ сыграла ведущую роль в альянсе повстанцев, свергнувших Башара Асада.

В Баб Тума и Баб Шарки, двух преимущественно христианских кварталах Дамаска, настроение совершенно иное. Здесь тоже царит радость по поводу падения режима Асада и надежда на то, что в стране больше не будет коррупции. Однако жители этих кварталов обеспокоены. Разговаривая шепотом, они выражают тревогу по поводу неопределенного будущего.

Снова и снова поднимается вопрос о том, что ХТШ в прошлом являлась сирийским отделением террористической организации "Аль-Каида", хотя позже аль-Джулани порвал с ней.

Лидер радикальной исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммед аль-Джулани Фото: Omar Albam/AP/dpa/picture alliance

Нынешнее изменение позиции лидера ХТШ не убеждает многих сирийцев, особенно представителей различных меньшинств. Несмотря на все заверения новых властей, христианские церкви рекомендовали своим прихожанам не праздновать Рождество в общественных местах. Мишель, владелец компании по импорту медицинского оборудования, не отрицает, что испытывает страх. Это связано и с тем, что его родственники воевали на стороне Асада. "Но на личном уровне я (смотрю в будущее. - Ред.) с осторожным оптимизмом из-за снижения курса доллара (к сирийской валюте. - Ред.), а также в связи с возможной отменой санкций", - добавляет Мишель.

Молодые вооруженные бойцы оппозиции собравшиеся возле здания, где ранее находилась разведка сирийских ВВС, тоже полны надежд. В данный момент они охраняют входы в здание, чтобы защитить хранящиеся там документы, ведь их тоже предстоит впоследствии обработать. В конце концов, у разведки ВВС также были тюрьмы, из которых большинство попавших туда уже не выходили живыми.

Ахмед, молодой человек лет двадцати, тоже стоит перед входом в здание тюрьмы. Он один из тех, кто охраняет документы. Его родные были вынуждены покинуть Дамаск в 2017 году. Теперь, когда боевые действия закончились, Ахмед, по его словам, хочет как можно скорее сложить оружие, найти работу и создать семью.

Адвокат: Методы работы новых сирийских властей вызывают опасения

Гражданские лица, как и бойцы вооруженных формирований, также стремятся начать новую жизнь. В настоящее время большинство из них озабочено, прежде всего, одним: не допустить, чтобы какая-либо партия, независимо от ее идеологической ориентации, монополизировала власть в стране. Адвокат Анас Джудех рассказывает, что организует семинары и встречи для обсуждения дальнейших действий. По мнению адвоката, методы работы новых властей в настоящее время вызывают опасения.

Тем важнее сейчас иметь четкий план будущего страны. В кругах традиционной оппозиции, констатирует Джудех, существует обеспокоенность сильной ролью аш-Шараа. Он, добавляет адвокат, практически управляет страной, а также стал контактным лицом для глав иностранных государств и правительств, в конечном счете, не имея на то законных полномочий.

Что же будет дальше в Сирии? В худшем случае страна может развиваться так же, как Иран после падения шаха, опасается феминистка и гражданская активистка Раджа Танжур. Однако, в отличие от Ирана, в Сирии люди теперь могут выходить на улицы и проводить демонстрации, и они готовы это делать, убеждена Танжур. Если же экстремистские силы в стране все же одержат верх, единственным выходом останется покинуть страну, подвела итог активистка.