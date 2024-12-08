В Дамаске разграбили дворец Башара Асада

Десятки жителей Сирии пришли в роскошный дворец уже бывшего президента страны Башара Асада в столице Дамаске после того, как он был разграблен захватившими власть повстанцами во главе с суннитской радикальной исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщил с места событий корреспондент агентства AFP.

"Женщины, дети и мужчины осматривали дом и его большой сад. Комнаты были совершенно пусты, кроме мебели и портрета Асада, брошенного на пол", - сообщило AFP. Они снимали дворец и выкладывали кадры в свободный доступ . "Я фотографирую, потому что я так счастлив быть здесь, посреди его дома", - сказал 44-летний местный житель Абу Омар агентству AFP, показывая фотографии на своем мобильном телефоне. Он выразил надежду, что сирийцы теперь объединятся и "вместе построят эту страну".

Резиденция Башара Асада в элитном районе Аль-Малики сирийской столицы состоит из трех шестиэтажных домов, уточняет AFP. Корреспондент агентства также видел обугленный зал приемов в президентском дворце Дамаска.

В Дамаске разграблено также и посольство Ирана

Днем 8 декабря сирийские повстанцы разграбили дворец Асада и посольство Ирана в Дамаске. Среди прочего они показательно потоптались по портретам убитого в сентябре лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы в иранском посольстве и по флагам Ирана и прежнего сирийского флага, ассоциирующегося с режимом династии Асадов.

Повстанцы также обнаружили и конфисковали автомобили Ferrari, Audi, Mercedes и другие люксовые модели Башара Асада, пишет турецкое издание Ensonhaber, публикуя видео из гаража экс-правителя. AFP сообщало о пожаре в зале приемов президентского дворца. По данным агентства CNN, повстанцы разграбили весь правительственный квартал.

Вместе с тем сирийская оппозиция призвала граждан уважительно относиться к государственной собственности, поскольку здания и сооружения всех видов "принадлежат народу, а не террористическому режиму Башара Асада".

Свержение режима Асада в Сирии

Ранее в тот же день, 8 декабря, сирийские повстанцы объявили в эфире государственного телевидения, что они свергли режим Башара Асада.

Со своей стороны Мухаммед Гази аль-Джалали, занимавший при Асаде пост премьер-министра Сирии, сообщил, что у него нет связи с бежавшим из страны президентом и он не знает, где находится Асад и его семья, и когда именно тот

покинул Дамаск.

Тем временем выходящая в ОАЭ газета The National обнародовала на своем сайте видео, на котором видно, как вооруженные люди выводят из дома не оказывающего им сопротивления аль-Джалали и ведут его к черному автомобилю.