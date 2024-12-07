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Иран эвакуирует дипломатов и военных из Сирии

Сергей Ромашенко
7 декабря 2024 г.

Иранские военные не могут оказывать помощь сирийской армии, если она не хочет сражаться, пояснил иранский аналитик. Египет и Иордания предложили Башару Асаду покинуть страну.

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Делегация иранских военных в Дамаске, ноябрь 2024
Делегация иранских военных в Дамаске, ноябрь 2024Фото: Tabnak

Иранские дипломаты и военные начали эвакуацию из Сирии на фоне стремительного наступления боевиков, сообщила в субботу, 7 декабря, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, Сирию уже покинули командиры "Аль-Кудс" - подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иран на протяжении многих лет поддерживал президента Сирии Башара Асада, в том числе направляя военных советников.

По словам источников NYT, Сирию покидают и некоторые иранские дипломаты. Иранцы улетают из Сирии авиарейсами в Тегеран, уезжают через наземные границы с Ливаном и Ираком или покидают страну морским путем через порт Латакия.

Иранский аналитик Мехди Рахмат в интервью NYT подчеркнул, что иранские военные не могут оказывать помощь сирийской армии, "если она не желает сражаться".

Асаду советуют покинуть Сирию

В свою очередь источники The Wall Street Journal (WSJ) сообщили, что египетские и иорданские чиновники призвали Асада покинуть страну и сформировать временный совет с участием представителей оппозиции. Асад, по сведениям издания, уже отправил детей и жену в Россию, но сам остается в Сирии.

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город Сирии Алеппо и взять под контроль города Хама и Дейр-эз-Зор. Появились сообщения и о захвате боевиками значительной части провинции Дараа, где в 2011 году началось восстание против Башара Асада.

Как отмечает NYT, трое главных союзников Башара Асада - Иран, Россия и ливанская "Хезболлах" - сосредоточены в настоящее время на решении собственных проблем. Иран и "Хезболлах" заняты противостоянием с Израилем, а Россия - войной против Украины.

 

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