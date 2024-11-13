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В бундестаг внесено ходатайство о запрете АдГ

Жан Рофе
13 ноября 2024 г.

Ходатайство о запрете правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" подписали более 100 депутатов бундестага.

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Демонстрация в Берлине с требованием запретить партию АдГ (май 2024 года)
Демонстрация в Берлине с требованием запретить партию АдГ (май 2024 года)Фото: Liesa Johannssen/REUTERS

Более ста депутатов из разных фракций бундестага внесли на рассмотрение парламента ФРГ ходатайство о запрете правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Как сообщил в среду, 13 ноября, один из авторов инициативы, член оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Марко Вандервиц (Marco Wanderwitz), подписи под документом поставили 113 парламентариев. Большинство из них являются представителями партии "Союз 90"/"зеленые", отмечает издание Die Welt. От Левой партии инициативу поддержали сразу четыре бывших партийных лидера.

Авторы ходатайства настаивают на том, чтобы вопрос, является ли АдГ неконституционным политическим объединением, был рассмотрен в Федеральном конституционном суде в соответствии со статьей 21 Основного закона ФРГ. "На карту поставлено не что иное, как наша либеральная демократия", - подчеркнул Вандервиц.

Для запуска процедуры запрета АдГ требуется большинство голосов в бундестаге

Процедуру запрета партии могут инициировать бундестаг, представительство федеральных земель бундесрат и федеральное правительство. Чтобы процедура была инициирована парламентом, за нее должны проголосовать большинство депутатов.

Одна из подписанток документа, депутат от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кармен Вегге (Carmen Wegge) подчеркнула необходимость принятия решения по этому вопросу еще до досрочных парламентских выборов. "Мы твердо убеждены, что АдГ неконституционна и представляет серьезную угрозу для нашей демократии", - заявила Вегге.

На вопрос агентства dpa, сможет ли бундестаг рассмотреть инициативу до выборов, намеченных на 23 февраля 2025 года, Марко Вандервиц сказал, что в этот законодательный период обязательно пройдут пленарные дебаты, но состоится ли голосование, пока неясно,.

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