В Болгарии сформирована правительственная коалиция

В Болгарии новая антикоррупционная партия "Продолжаем перемены" (ПП), победившая на третьих за год парламентских выборах, сформировала правительственную коалицию, в которую вошли четыре партии. Сопредседатель ПП Кирилл Петков в субботу, 11 декабря, передал главе государства Румену Радеву соответствующий правительственный проект. Непосредственно перед этим Петкову, как кандидату от самой сильной парламентской фракции, президент поручил сформировать новое правительство. Ожидается, что голосование парламента за утверждение нового правительства состоится в понедельник, 13 декабря.

Приоритеты политики нового правительства

"Нулевая терпимость к коррупции будет девизом нашей коалиции", - вновь заявил назначенный премьер-министром Петков. Его партия победила на выборах 14 ноября, набрав 25,67 процента голосов. Однако управлять страной она может только вместе с партнерами по правительственной коалиции. Договоренности о ее формировании удалось достичь с Болгарской социалистической партией (бывшая Болгарская коммунистическая партия), популистской партией "Есть такой народ", возглавляемой музыкантом и телеведущим Слави Трифоновым, и либеральным альянсом "Демократическая Болгария".

Как заявил Петков, новое четырехпартийное правительство будет управлять страной в течение четырех лет. Приоритеты его политики – реформа судебной системы, борьба с коррупцией, решение проблемы растущих цен на электроэнергию и выход из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Петков также объявил о распределении должностей в правительстве. В частности, пост министра финансов займет сопредседатель ПП Асен Васильев, а Теодора Генчовска, выпускница Военной академии в Софии, возглавит министерство иностранных дел.

Парни из Гарварда

"Парни из Гарварда" - так называют двух менеджеров Кирилла Петкова и Асена Васильева, оба учились в Гарвардском университете, были частью переходного (технического) правительства страны после парламентских выборов в апреле 2021 года. Летом возглавили две маленькие партии Volt und "Европейский средний класс", а потом объединились в коалицию реформаторов "Продолжаем перемены". Для создания собственной партии до парламентских выборов в ноябре им не хватило времени.

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