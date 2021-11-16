Как "парни из Гарварда" победили на парламентских выборах в Болгарии

"Остановить коррупцию - это станет нашим приоритетом" - эту фразу много раз повторил вечером 14 ноября после завершения парламентских выборов в Болгарии Кирил Петков. Возглавляемая Петковым и его коллегой Асеном Васильевым коалиция "Продолжаем перемены", согласно предварительным результатам голосования, неожиданно одержала победу на выборах.

По болгарскому национальному телевидению Петков, который является вероятным претендентом на пост главы правительства, заявил, что готов вести диалог о создании кабмина со всеми партиями в стране, кроме партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым и партии турецкого меньшинства "Движение за права и свободы" (ДПС).

Победители выборов возлагают на две эти политические силы ответственность за процветающую в стране коррупцию. В качестве партнера в будущей правительственной коалиции Петков называет Болгарскую социалистическую партию (БСП), Демократическую партию Болгарии (ДП) и партию "Есть такой народ" (ЕТН). "Их цели и основные принципы во всем совпадают с нашими: остановить коррупцию и для начала провести перестановки в Генеральной прокуратуре, чтобы создать функционирующую юстицию", - пояснил Петков.

"Парни из Гарварда" - кто они

"Парни из Гарварда" - так называют двух менеджеров Петкова и Васильева, оба учились в Гарвардском университете, были частью переходного (технического) правительства страны после парламентских выборов в апреле 2021 года. Летом возглавили две маленькие партии Volt und "Европейский средний класс", а потом объединились в коалицию реформаторов "Продолжаем перемены". Для создания собственной партии до парламентских выборов в ноябре им не хватило времени.

Весела Чернева, директор Европейского совета по международным отношениям

"Они не несут на себе политический груз и излучают энергию, силу и политический кураж", - так отзывалась о дуэте в преддверии выборов Весела Чернева, директор Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в Софии. Но до самого голосования все прогнозы были в пользу партии Бойко Борисова. Свое поражение на выборах он прокомментировал так: "Все уже несли мой гроб, но я радуюсь тому, что жив".

Третьи парламентские выборы за год

На трижды за этот год состоявшихся в Болгарии внеочередных парламентских выборах каждый раз был новый победитель. В апреле ГЕРБ потерпела политическое поражение - несмотря на самое большое число голосов избирателей, другие партии не захотели формировать с ней правительственную коалицию. В июле популисты из партии "Есть такой народ" также были убеждены в том, что, получив относительное большинство, смогут править без партнеров по коалиции, и ошиблись.

И вот третья кампания и третий победитель. Для Петкова и Васильева формирование правительства также станет сложной задачей. Болгарские избиратели хоть и снова проголосовали против возвращения Бойко Борисова к власти, все же не предоставили коалиции "Продолжаем перемены" мандат на формирование однопартийного кабинета.

Экс-глава правительства Болгарии Бойко Борисов

"Продолжаем перемены" может получить большинство в парламенте, только объединившись еще с тремя партиями. Весела Чернева полагает, что правительственная коалиция будет сформирована до Рождества: "Это будет неоднородная коалиция. В важнейших вопросах - борьба с коррупцией, юстиция, бюджет и урегулирование кризиса, вызванного пандемией коронавируса - их позиции не сильно расходятся. В то время, как другие партии существенно ослабили свои позиции на нынешних выборах, Петков и Васильев продемонстрировали готовность к компромиссам, например, в распределении постов".

Но ни у "Продолжаем перемены", ни у "Есть такой народ" нет разветвленной партийной структуры. "Они должны быть представлены по всей стране - и одновременно проводить свою программу реформ. Это будет нелегко", - признает Чернева в интервью DW. ГЕРБ, напротив, представлен на региональном уровне, за счет своих экономических связей все еще силен, это его капитал, констатирует директор ECFR. В то время как результаты так называемых "протестных партий" на каждых новых выборах колеблются, социалисты и партия Борисова демонстрируют стабильные результаты.

Избиратели в Болгарии - между безразличием и усталостью

Эйфория по поводу победителей голосования не может нивелировать другие итоги, вызывающие озабоченность. Явка избирателей на этих выборах составила менее 40 процентов - исторический минимум.

Парван Симеонов, директор Gallup International Balkan

Парван Симеонов, директор института исследования общественного мнения Gallup International Balkan, отмечает в интервью DW: "Сейчас царят усталость и безразличие - опасность фашистских тенденций реальна". Насколько реальна, показывает поддержка ультраправой партии "Возрождение", которая может рассчитывать на пять процентов голосов. "То, что ультраправые прошли в парламент, - конечно, неприятно. Но по общеевропейским меркам их поддержка все же довольно ограничена", - уточняет Весела Чернева.

На проходивших 14 ноября, одновременно с парламентскими, президентских выборах в Болгарии победил, как и ожидалось, действующий президент Румен Радев. Но поскольку он, вероятнее всего, не набрал абсолютное большинство, пройдет второй тур голосования. Соперника Радева, ректора университета в Софии Анастаса Герджикова, поддерживает партия ГЕРБ. Во втором туре, он состоится 21 ноября, для победы кандидату достаточно простое большинство голосов.

Смотрите также:

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Начало триумфа "Мы победили!" - объявил Христо (встречаются два написания: Христо и Кристо) 25 февраля 1994 года. 23 года потребовалось американскому художнику болгарского происхождения на получение разрешения на проведение акции. После бурных дебатов бундестаг дал "зеленый свет" необычному проекту. 17 июня 1995 года у здания парламента в Берлине появились грузовики с рулонами ткани для драпировки.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Мастер драпировки В Германии инициатива Христо встретила поначалу мощное сопротивление. Многих немецких политиков художнику пришлось лично убеждать в целесообразности проекта. Но в ходе поименного голосования большинство депутатов бундестага одобрили планы Христо.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Символ свободы Рейхстагом Христо заинтересовался еще во время холодной войны. В 1978 году в Цюрихе был показан задрапированный макет здания, построенного в 1894 году. Для Христо Рейхстаг, в котором в 1918 году была провозглашена Веймарская республика, был символом свободы. Эта тема лейтмотивом проходит через все его творчество после бегства в 1951 году из коммунистической Болгарии.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Коллекция "Упакованный Рейхстаг" По случаю 20-летнего юбилея "упаковки Рейхстага" в Берлине в 2015 году прошла ретроспективная выставка, посвященная истории проекта. Экспонатами стали фотографии, макеты, чертежи, а также остатки ткани и креплений, которые использовались для драпировки здания в 1995 году. Христо и Жан-Клод тоже тогда приехали в Берлин по случаю юбилея.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Искусство со сроком годности Все произведения Христо существуют в течение короткого времени. Христо материализовал свой протест против собственности! Его искусство любой желающий мог лицезреть бесплатно. Оно никому не принадлежит. А постоянство - и есть собственность. Бундестаг оставался задрапированным всего 14 дней.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Рекорд 23 июня 1995 года более 500 тысяч человек собрались в Берлине, чтобы стать свидетелями того, как укрепили на здании Рейхстага последние из 70 рулонов серебристой ткани общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. "Упаковку" обвязали 8-километровым ярко-синим канатом. За 14 дней - 5 миллионов посетителей! Это было рекордное число для художественной акции за столь короткое время.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Задрапированный воздух "Открытием через сокрытие" называют художественный метод Христо. Самыми первыми задрапированными объектами были вполне прозаичные консервные банки и бутылки. На выставке современного искусства documenta в Касселе в 1968 году художник задрапировал... воздух. Баллон, прозванный в народе "колбаса", имел объем в 5600 кубических метров.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Занавес в горах С конца 1960-х годов проекты Христо и Жан-Клод становятся все масштабнее. В Австралии они задрапировали побережье, причем на несколько километров. В Скалистых горах американского штата Колорадо протянули на сотни метров занавес через долину. Все проекты художники финансировали сами - за счет продажи рисунков, фотографий и макетов.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Свежий взгляд Христо и Жан-Клод упаковывали свои объекты так, чтобы драпировка позволяла угадывать очертания. Недосказанность стимулировала фантазию. Эстетичность драпировки также играла немаловажную роль. В 1985 году они упаковали знаменитый Pont Neuf - в зависимости от погодных условий самый древний мост Парижа каждую секунду в буквальном смысле слова представал в новом свете.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Опасное искусство Порой проекты Христо и Жан-Клод были связаны с риском. Во время установки 3000 зонтиков в Японии и Калифорнии погиб один из рабочих. "Упаковывать" Рейхстаг помогали 450 человек, в том числе - профессиональные альпинисты.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Ворота в парке Христо занимался и ландшафтным дизайном. В 2005 году он превратил центральный парк в Нью-Йорке в подобие японского храмового комплекса с многочисленными воротами, украшенными развевающейся тканью. Разрешения на осуществление этого проекта Христо ждал с 1980 года - дольше, чем на "драпировку" Рейхстага. Экологические соображения часто играли весомую роль при выдаче разрешения проекты.

Христо: от Рейхстага в Берлине - до Триумфальной арки в Париже Последний проект Его последней работой должна была стать упакованная Триумфальная арка в Париже. Ее планировали обернуть в 25 тысяч квадратных метров ткани серебристо-голубого цвета. Инсталляция была запланирована на 2020 год, но из-за пандемии проект отложили до 2021 года. В офисе Христо говорят, что, несмотря на его смерть, задумка будет реализована! Автор: Элла Володина, Дарья Брянцева

