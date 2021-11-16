Как "парни из Гарварда" победили на парламентских выборах в Болгарии

Два выпускника Гарварда, создав коалицию "Продолжаем перемены", выиграли выборы в парламент Болгарии - третьи за год. И теперь перед ними сложная задача - сформировать новое правительство.
"Остановить коррупцию - это станет нашим приоритетом" - эту фразу много раз повторил вечером 14 ноября после завершения парламентских выборов в Болгарии Кирил Петков. Возглавляемая Петковым и его коллегой Асеном Васильевым коалиция "Продолжаем перемены", согласно предварительным результатам голосования, неожиданно одержала победу на выборах.
По болгарскому национальному телевидению Петков, который является вероятным претендентом на пост главы правительства, заявил, что готов вести диалог о создании кабмина со всеми партиями в стране, кроме партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым и партии турецкого меньшинства "Движение за права и свободы" (ДПС).
Победители выборов возлагают на две эти политические силы ответственность за процветающую в стране коррупцию. В качестве партнера в будущей правительственной коалиции Петков называет Болгарскую социалистическую партию (БСП), Демократическую партию Болгарии (ДП) и партию "Есть такой народ" (ЕТН). "Их цели и основные принципы во всем совпадают с нашими: остановить коррупцию и для начала провести перестановки в Генеральной прокуратуре, чтобы создать функционирующую юстицию", - пояснил Петков.
"Парни из Гарварда" - так называют двух менеджеров Петкова и Васильева, оба учились в Гарвардском университете, были частью переходного (технического) правительства страны после парламентских выборов в апреле 2021 года. Летом возглавили две маленькие партии Volt und "Европейский средний класс", а потом объединились в коалицию реформаторов "Продолжаем перемены". Для создания собственной партии до парламентских выборов в ноябре им не хватило времени.
"Они не несут на себе политический груз и излучают энергию, силу и политический кураж", - так отзывалась о дуэте в преддверии выборов Весела Чернева, директор Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в Софии. Но до самого голосования все прогнозы были в пользу партии Бойко Борисова. Свое поражение на выборах он прокомментировал так: "Все уже несли мой гроб, но я радуюсь тому, что жив".
На трижды за этот год состоявшихся в Болгарии внеочередных парламентских выборах каждый раз был новый победитель. В апреле ГЕРБ потерпела политическое поражение - несмотря на самое большое число голосов избирателей, другие партии не захотели формировать с ней правительственную коалицию. В июле популисты из партии "Есть такой народ" также были убеждены в том, что, получив относительное большинство, смогут править без партнеров по коалиции, и ошиблись.
И вот третья кампания и третий победитель. Для Петкова и Васильева формирование правительства также станет сложной задачей. Болгарские избиратели хоть и снова проголосовали против возвращения Бойко Борисова к власти, все же не предоставили коалиции "Продолжаем перемены" мандат на формирование однопартийного кабинета.
"Продолжаем перемены" может получить большинство в парламенте, только объединившись еще с тремя партиями. Весела Чернева полагает, что правительственная коалиция будет сформирована до Рождества: "Это будет неоднородная коалиция. В важнейших вопросах - борьба с коррупцией, юстиция, бюджет и урегулирование кризиса, вызванного пандемией коронавируса - их позиции не сильно расходятся. В то время, как другие партии существенно ослабили свои позиции на нынешних выборах, Петков и Васильев продемонстрировали готовность к компромиссам, например, в распределении постов".
Но ни у "Продолжаем перемены", ни у "Есть такой народ" нет разветвленной партийной структуры. "Они должны быть представлены по всей стране - и одновременно проводить свою программу реформ. Это будет нелегко", - признает Чернева в интервью DW. ГЕРБ, напротив, представлен на региональном уровне, за счет своих экономических связей все еще силен, это его капитал, констатирует директор ECFR. В то время как результаты так называемых "протестных партий" на каждых новых выборах колеблются, социалисты и партия Борисова демонстрируют стабильные результаты.
Эйфория по поводу победителей голосования не может нивелировать другие итоги, вызывающие озабоченность. Явка избирателей на этих выборах составила менее 40 процентов - исторический минимум.
Парван Симеонов, директор института исследования общественного мнения Gallup International Balkan, отмечает в интервью DW: "Сейчас царят усталость и безразличие - опасность фашистских тенденций реальна". Насколько реальна, показывает поддержка ультраправой партии "Возрождение", которая может рассчитывать на пять процентов голосов. "То, что ультраправые прошли в парламент, - конечно, неприятно. Но по общеевропейским меркам их поддержка все же довольно ограничена", - уточняет Весела Чернева.
На проходивших 14 ноября, одновременно с парламентскими, президентских выборах в Болгарии победил, как и ожидалось, действующий президент Румен Радев. Но поскольку он, вероятнее всего, не набрал абсолютное большинство, пройдет второй тур голосования. Соперника Радева, ректора университета в Софии Анастаса Герджикова, поддерживает партия ГЕРБ. Во втором туре, он состоится 21 ноября, для победы кандидату достаточно простое большинство голосов.
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