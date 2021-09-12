В Болгарии в ноябре пройдут третьи за год выборы парламента

Президент Болгарии Румен Радев в субботу, 11 сентября, объявил дату повторных парламентских выборов - уже третьих в текущем году. Они состоятся 14 ноября, в один день с президентскими выборами, назначенными ранее парламентом.

"Я распущу парламент как можно скорее и назначу двойные выборы", - передает слова Радева информационное агентство БТА.

Во внутренней политике Болгарии сложилась патовая ситуация. По итогам двух предыдущих выборов, прошедших 4 апреля и 11 июля, партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" ("ГЕРБ") бывшего премьера Бойко Борисова, Болгарская социалистическая партия (преемница компартии) и три популистских политических объединения не смогли найти партнеров для жизнеспособной коалиции.

С мая 2021 года у власти в Софии находится переходное правительство, назначенное президентом вскоре после апрельских выборов.

58-летний бывший пилот истребителя и экс-командующий ВВС Румен Радев был избран на высший государственный пост в 2016 году, его полномочия заканчиваются в январе 2022 года. Придерживающийся дружественной по отношению к России политике Радев намерен баллотироваться на второй президентский срок.

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