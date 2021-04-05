 Выборы в Болгарии: надежда на новую эру без Бойко Борисова | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 10.07.2021

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Европа

Выборы в Болгарии: надежда на новую эру без Бойко Борисова

Парламентские выборы в Болгарии могут привести к смене власти после почти 12-летнего правления Бойко Борисова. Протестное движение намерено отдать экс-премьера под суд за коррупцию и злоупотребления.

Предвыборные плакаты в Софии

Предвыборные плакаты в Софии

Если качество демократии оценивать по количеству выборов, то в Болгарии в нынешнем году дела обстоят хорошо. В воскресенье, 11 июля, болгары уже во второй раз в 2020 году будут избирать новый парламент в надежде, что по результатам голосования удастся сформировать дееспособное правительство. На сентябрь запланированы выборы президента.

Кроме того, в прошлые выходные в Благоевграде на юго-западе страны прошли выборы мэра, на которых победил Илко Стоянов, кандидат от недавно созданной популистской протестной партии "Есть такой народ", возглавляемой шоуменом Станиславом Трифоновым. То голосование показало, чем могут закончиться предстоящие выборы в парламент.

Станислав Трифонов

Станислав Трифонов

"Главный вопрос будущих выборов - каким образом может произойти смена власти после почти 12-летнего правления бывшего премьер-министра Бойко Борисова (ушел в отставку в мае этого года. - Ред.). Речь идет о переходе от так называемой "стабилократии" Борисова, отмеченной, с одной стороны, политической и экономической стабильностью, а с другой - коррупцией и злоупотреблением полномочиями, а также тем, что власть была полностью "заточена" под премьера", - пояснила DW Весела Чернева, глава софийского офиса Европейского совета по международным отношениям.

В отличие от сентябрьских выборов в немецкий бундестаг, на выборах в Болгарии такие темы, как кризисный менеджмент местного правительства во время пандемии коронавируса, слишком медленно продвигающаяся кампания по вакцинации населения и хронически плохая система здравоохранения не играют существенной роли. Болгар больше волнуют коррупция, злоупотребление властью, правовая реформа, экология, а также все еще отсутствующий национальный план использования средств ЕС для преодоления последствий пандемии.

Протесты против премьера Борисова

Во внешней политике в процессе избирательной кампании речь идет о российском влиянии в этой балканской стране, а также о разгорающемся конфликте с соседней Северной Македонией, касающемся вопросов идентичности, языка и истории. В настоящее время Болгария блокирует вступление этой бывшей республики Югославии в Евросоюз, по крайней мере решение этого вопроса было отложено на период после выборов.

Парван Симеонов

Парван Симеонов

Сами выборы пройдут под знаком массовых протестов против Бойко Борисова, говорит Парван Симеонов, директор болгарского отделения социологической службы Gallup International. Эти протесты начались ровно год назад с требованием отставки премьер-министра и генпрокурора Ивана Гешева. Обоих их противники обвиняют в коррупции, политическом произволе и нарушении принципов правового государства.

Пропавшие миллионы и слежка за протестным движением

Переходное правительство, назначенное вскоре после апрельских выборов президентом Руменом Радевым - открытым противником Бойко Борисова, - нашло достаточно свидетельств того: только в ходе ремонтных работ на водохранилищах в прямом смысле слова растворились сотни миллионов евро.

Протесты в Софии в сентябре 2020 года

Протесты в Софии в сентябре 2020 года

Кроме того, после смены правительства выяснилось, что за лидерами протестного движения по указанию генпрокурора Гешева велась слежка на основе сомнительного подозрения о том, что в ходе протестов готовится государственный переворот.   

В связи с этим представители протестного движения требуют проведения расследования и привлечения к ответственности Бойко Борисова. По словам Симеонова, протесты, связанные с ними эмоции и политизация молодежи являются основными факторами предстоящих выборов.

Смогут ли протестные партии получить большинство в парламенте?

Основная интрига воскресных выборов - как будет выглядеть перезарузка власти. "Впервые за последние десять лет появилась реальная возможность завершить период правления Борисова. Избиратели настроены против старых партий и в пользу новых, возникших в ходе протестов", - говорит Семионов. Однако неясно, может ли из них сформироваться устойчивое парламентское большинство, и способно ли оно создать дееспособное правительство. После апрельских выборов правительство не смогли сформировать ни их победитель Борисов с его партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" ("ГЕРБ"), ни другие партии.

Экс-премьер Болгарии Бойко Борисов

Экс-премьер Болгарии Бойко Борисов

Основным противником Борисова является популистская партия "Есть такой народ", по результатам выборов в апреле занявшая второе место. Ее основатель и глава Станислав Трифонов "не только внешне напоминает Бойко Борисова в молодости", считает Симеонов. Главный вопрос сейчас, сможет ли "Есть такой народ" набрать больше голосов, чем в апреле, и вместе с малыми протестными партиями получить большинство.

В остальном остается возможность создания правительства меньшинства или нового переходного правительства при поддержке протестных партий. В результате все может зависеть от президента Радева, которому при создании нынешнего переходного правительства удалось сбалансировать интересы различных политических групп.

Однако, как отмечает Симеонов, никогда не стоит сбрасывать со счетов Бойко Борисова: "В 2013 году он уже был в ситуации, подобной нынешней. А через год снова крепко сидел в седле". Его ГЕРБ в последние годы фактически была государственной партией, и у нее все еще прочные позиции в регионах и на местном уровне, в органах госуправления и в бизнесе.

"Переход к новой политической эре без Бойко Борисова будет отмечен нестабильностью и постоянно меняющимся составом правящего большинства. После 12 лет Борисова это необходимо для проведения реформ", - заявила DW Весела Чернева. Однако из-за раздробленности политических сил и сложностей с формированием устойчивого парламентского большинства пока трудно сказать, какие реформы будут проведены, а от каких новые власти откажутся.

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    Автор: Диего Куполо, Александр Дельфинов


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