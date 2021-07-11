Прогнозы: популисты с минимальным отрывом лидируют на выборах в Болгарии

В Болгарии вторые парламентские выборы в течение одного года, прошедшие 11 июля, не выявили явного победителя. Согласно прогнозам социологических институтов, с минимальным отрывом лидирует недавно созданная популистская партия "Есть такой народ", возглавляемая шоуменом Станиславом Трифоновым. На втором месте ее главный противник - партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" ("ГЕРБ") бывшего премьера Бойко Борисова, с небольшим перерывом возглавлявшего правительство страны в течение почти 12 лет.

Как подсчитал Alpha Research, "Есть такой народ" может получить 24 процента голосов, а ГЕРБ - 23,5. По данным Gallup International, разрыв между этими двумя партиями еще меньше - 23,2 процента против 23. Официальные результаты выборов будут объявлены в течение четырех дней. Явка на выборах составила всего 38 процентов.

Победителю выборов придется создать правительство меньшинства

Согласно прогнозам, партия "Есть такой народ" может сформировать коалицию вместе с правоцентристским объединением "Демократическая Болгария", а также Движением "Встань! Мафия, вон!", возникшем летом 2020 года в ходе протестов против коррупции в стране. Вместе они могут получить 112 из 240 мест в парламенте и будут вынуждены сформировать правительство меньшинства, нуждающееся в поддержке других партий - Болгарской социалистической партии (преемницы Компартии), а также "Движения за права и свободы" (ДПС), представляющего интересы турецкого меньшинства.

Однако Трифонов называл Соцпартию и ДПС партиями, обеспечивающими статус-кво старым элитам, поэтому "Есть такой народ" после выборов в апреле отказался от создания правительства меньшинства, опирающегося на их поддержку.

Если прогнозы подтвердятся, то это будет первое поражение партии ГЕРБ с 2009 года. Еще выборы в апреле эта партия выиграла, набрав 26 процентов, однако из-за политической изоляции не смогла сформировать коалицию. В течение последнего года в Болгарии проходили массовые протесты против премьера Бойко Борисова, которого обвиняют в коррупции, политическом произволе и нарушении принципов правового государства.

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