В Берлине на акциях против ковид-ограничений задержаны 200 человек

В Берлине в среду, 21 апреля, полиция задержала примерно 200 участников протестных акций против принятия бундестагом поправок, ужесточающих закон о защите от инфекционных болезней. Еще днем возле Бранденбургских ворот собралось около 8000 противников антикоронавирусных ограничений. Они скандировали лозунги "Мир, свобода, нет - диктатуре!", "Сопротивление", "Мы - народ!"

Поскольку собравшиеся, вопреки требованиям, отказывались соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски, полиция решила разогнать их. Демонстранты оказали сопротивление, вступив в столкновения со стражами порядка, в ход пошли кулаки и бутылки. Полиция в ответ применила перечный газ. В операции были задействованы около 2200 полицейских.

Сотни задержанных

Десятки людей были задержаны за сопротивление властям, нападение на блюстителей порядка и попытки отбить у полиции задержанных соратников. Позднее около 3000 человек собрались на акцию протеста у дворца Бельвю - резиденции президента ФРГ. Полиция вновь применила силу для разгона демонстрантов.

Одобренные депутатами бундестага поправки к закону о защите от инфекционных болезней предусматривают единые для всей Германии меры борьбы с эпидемией коронавируса: в округах и городах с высоким уровнем инфицирования предусмотрены комендантский час с 22.00 до 5.00, закрытие школ и более строгие правила для работы магазинов. Так называемый "аварийный тормоз" приводят в действие, если число инфицированных в том или ином округе или городе в течение недели превышает 100 на каждые 100 тысяч человек.

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