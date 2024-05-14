В Белгороде выросло число погибших при обрушении части дома

Под завалами обрушившегося подъезда в Белгороде найдены еще два тела, сообщило МЧС. МО РФ утверждает, что в дом попала сбитая украинская ракета. Аналитики говорят, что это мог быть российский боеприпас.

Число погибших в результате обрушения подъезда жилой 10-этажки в Белгороде, которое произошло днем 12 мая, возросло до 17 человек. Под завалами на улице Щорса были найдены тела еще двух человек - об этом МЧС РФ сообщило во вторник, 14 мая, в своем Telegram-канале.

Число раненых в результате обрушения части многоэтажки, как ранее указывало МЧС, составляет 27 человек.

Аналитики: Вероятно, дом был разрушен боеприпасом РФ

Минобороны РФ утверждает, что в многоэтажку попали фрагменты сбитой над городом украинской ракеты "Точка-У". Однако расследовательская группа Conflict Intelligence Team считает вероятным, что это была российская ракета ПВО - например, от комплекса С-300 - или авиационная бомба. Об этом основатель CIT Руслан Левиев рассказал 13 мая на YouTube-канале журналиста Майкла Наки.

Изучив фото и видео из Белгорода, расследователи пришли к выводу, что попадание в дом с большой вероятностью произошло с северо-востока. Об этом, по словам Левиева, свидетельствуют характерные повреждения окон: они выбиты с северо-восточной стороны дома и остались целыми с юго-западной. "Версия о том, что ракета от украинской "Точки-У" могла так изменить свою траекторию под действием ракеты ПВО, (...) кажется нам маловероятной", - подчеркнул основатель CIT.

Россия наступает на Харьков

Между тем, в граничащей с Белгородской областью РФ Харьковской областью Украины в последние дни разворачивается новое наступление российской армии. Минобороны РФ отчиталось о захвате нескольких приграничных сел, Украина эвакуирует население города Волчанск. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что угрозы наземной операции для Харькова нет. ВС РФ интенсивно обстреливают регион, есть погибшие.

Американское издание Politico указывает, что битва в Харьковской области может стать решающей для исхода войны. Кремль пытается использовать окно возможностей, пока в Украину не прибудет западное оружие, считают журналисты. При этом, отмечают они, на карту поставлено не только сохранение Киевом контроля над Харьковом - вторым по величине городом Украины, - но и поддержка со стороны Запада: по мнению Politico, если ВС РФ добьются здесь успеха, европейские политики могут надавить на Киев, чтобы принудить его к переговорам с Москвой.