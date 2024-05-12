В Белгороде обрушен подъезд многоэтажного жилого дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что подъезд обрушился в результате прямого попадания снаряда. Сообщается о как минимум одном погибшем и почти 30 раненых.

В Белгороде утром в воскресенье, 12 мая, обрушен подъезд многоэтажного жилого дома. Незадолго до этого в городе был объявлен сигнал ракетной опасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что подъезд обрушился "в результате прямого попадания снаряда".

Минобороны РФ распространило сообщение, согласно которому украинская сторона обстреляла Белгород с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир". В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород.

Российские Telegram-каналы опубликовали кадры попадания снаряда в жилой дом № 55 по улице Щорса на окраине Белгорода.

На фотографиях и видео видно, что обрушился весь подъезд панельного дома с первого по десятый этажи. По последним данным, озвученным Следственным комитетом России, погибла женщина, еще 28 взрослых и ребенок получили осколочные ранения. Telegram-канал Mash сообщает, что люди кричат под завалами рухнувшего подъезда, крики слышно за сто метров от места трагедии. Во время спасательных работ обрушилась крыша дома, часть работников МЧС завалило обломками.

Специалистам МЧС РФ на месте ЧП в Белгороде удалось спасти из-под завалов 12 человек, в том числе двух детей, сообщила пресс-служба министерства.

Сообщения об обрушении подъезда появились вскоре после того, как в городе, расположенном неподалеку от границы с Украиной, была объявлена уже вторая за утро ракетная тревога. Украинские военные пока не комментировали сообщения об обстреле.

Обстрелы Белгорода

Белгород и Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. 11 мая один человек погиб и 29 получили ранения при обстреле Белгорода и Белгородской области, сообщил накануне вечером губернатор Гладков.

На сопредельной территории Украины в Харьковской области в настоящее время идут ожесточенные бои. Украинские войска сдерживают натиск российской армии, пересекшей 10 мая украинскую границу и пытающейся вести наступление в направлении Харькова. Российские власти ранее заявляли о намерении создать в приграничье "санитарную зону" с целью обезопасить приграничные районы РФ от обстрелов.