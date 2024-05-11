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ВСУ обстреляли Белгородскую область: пострадали 29 человек

Алексей Волошинов
12 мая 2024 г.

В результате обстрела Белгорода погиб один человек. Пострадали еще 29, один из них - ребенок.

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Последствия удара по Белгороду, 9 мая
Последствия удара по Белгороду, 9 маяФото: Pavel Kolyadin/TASS/dpa/picture alliance

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом в субботу, 11 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, повреждения получили 49 квартир в 22 жилых домах, две больницы, школа и спортивный центр, а также четыре коммерческих объекта. Погибла одна местная жительница, еще 29 получили ранения. В их числе - один ребенок.

Минобороны РФ в тот же день сообщило о том, что пресечена попытка ВСУ совершить атаку "по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Министерство утверждает, что российские средства ПВО уничтожили 12 снарядов над Белгородской областью.

Российская армия активизировала свое наступление в Харьковской области

10 мая президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россияне начали "новую волну наступательных действий". В тот же день агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского военного сообщило, что в районе города Волчанск на Харьковщине ВС РФ продвинулись примерно на 1 километр. Председатель Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил об эвакуации жителей Волчанска и окружающих населенных пунктов. Зеленский заявил о наращивании сил ВСУ на харьковском направлении.

Около полудня 11 мая Минобороны России отчиталось о захвате подразделениями группировки "Север" приграничных сел Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. При этом ВС РФ вели артиллерийские обстрелы 120 населенных пунктов Харьковщины и других приграничных областей Украины, добавило ведомство. По словам Синегубова, в результате обстрелов Волчанска и окрестностей погибли два человека.

Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке за 10 мая отметил "тактически значительные успехи" российской армии в наступлении на Волчанск и село Липцы. Аналитики института, однако, полагают, что речь сейчас не идет о масштабной операции по окружению и захвату Харькова. Скорее ВС РФ рассчитывают оттянуть силы ВСУ с других важных участков фронта, отодвинуть украинские позиции от границы и сделать так, чтобы Харьков оказался в радиусе поражения российской артиллерии, считают в ISW.

 

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