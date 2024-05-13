CIT: Вероятно, дом в Белгороде был разрушен боеприпасом РФ

Conflict Intelligence Team считает маловероятным, что подъезд многоэтажки в Белгороде разрушил фрагмент сбитой украинской ракеты. Скорее в дом попала российская ракета ПВО или авиационная бомба, считают аналитики.

Версия Минобороны РФ о том, что подъезд многоэтажки в Белгороде 12 мая разрушил фрагмент сбитой украинской ракеты "Точка-У", маловероятна, считает расследовательская группа Conflict Intelligence Team. Скорее в дом попал российский боеприпас, заявил основатель CIT Руслан Левиев на YouTube-канале журналиста Майкла Наки в понедельник, 13 мая.

Проанализировав фото- и видеоматериалы из Белгорода, расследователи пришли к выводу, что с большой вероятностью попадание в дом произошло с северо-востока. По словам Левиева, на такое направление удара указывает в том числе то, что окна в здании выбиты с северо-восточной стороны и остались целыми с противоположной, обращенной в сторону Украины. "Версия о том, что ракета от украинской "Точки-У" могла так изменить свою траекторию под действием ракеты ПВО, чтобы ударить с этой стороны дома, кажется нам маловероятной", - подчеркнул основатель CIT.

"С учетом направления прилета, одной из самых очевидных версий является попадание зенитной управляемой ракеты, например, от комплекса С-300. Характерных следов разлёта осколков может быть не видно из-за масштабов обрушения. Мы допускаем, что боевой части такой ракеты может оказаться достаточно для обрушения подъезда", - сказал Левиев.

Другой "довольно очевидной версией", по его словам, является нештатный сход авиационной бомбы ФАБ-250 или ФАБ-500 с универсального модуля коррекции и планирования (УМПК). "В пользу этой версии говорит то, что незадолго до взрыва сообщалось о пуске планирующих авиабомб по Харьковской области”, - указал основатель CIT.

"Установить наверняка, какой боеприпас ударил по дому, пока невозможно, однако скорее всего это произошло из-за действий российской стороны", - резюмировал Левиев.

При обрушении подъезда в Белгороде погибли 15 человек

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям России завершили поисково-спасательные работы на месте обрушенного подъезда в Белгороде. Спасатели достали из-под бетонных завалов 32 человека - 17 из них удалось спасти, 15 погибли, говорится в сообщении МЧС.

Минобороны РФ распространило сообщение, согласно которому украинская сторона обстреляла Белгород с применением ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У", по утверждению российского военного ведомства, и был поврежден жилой дом. В то же время белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что подъезд жилого дома обрушился "в результате прямого попадания снаряда".

Левиев и Наки в РФ получили по 11 лет колонии

29 августа 2023 года стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Руслана Левиева и Майкла Наки к 11 годам лишения свободы каждого по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Им также было запрещено выкладывать материалы в интернет в течение пяти лет.

Наки уехал из страны летом 2021 года, а Левиев - после начала войны России против Украины. Оба объявлены в России "иностранными агентами", а CIT - "нежелательной организацией". В мае 2022-го Наки и Левиев были заочно арестованы.