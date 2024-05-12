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При обрушении части дома в Белгороде - более 10 погибших

Евгений Жуков
Опубликовано 12 мая 2024 г.Обновлено 12 мая 2024 г.

В Белгороде из-под завалов обрушившегося жилого дома извлекли не менее 11 тел погибших. В Москве утверждают, что ВСУ запустили по городу ракету из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

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Обрушившийся подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде
Обрушившийся подъезд жилого дома в БелгородеФото: STRINGER/AFP

Из-под завалов многоэтажного жилого дома в Белгороде, часть которого обрушилась, как утверждается, в результате украинского удара, спасатели достали 11 тел погибших. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщило МЧС России.

Вместе с тем, по данным МЧС, удалось спасти 13 человек, в том числе двух детей. Ведомство отмечает, что поисково-спасательные работы на месте обрушения пять раз прерывались сигналами ракетной опасности, на время которых спасатели уходили в убежище.

Минобороны РФ распространило сообщение, согласно которому украинская сторона обстреляла Белгород с применением ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир". Фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У", по утверждению военного ведомства, и был поврежден жилой дом в городе. В то же время белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что подъезд жилого дома обрушился "в результате прямого попадания снаряда".

В Москве заявляют, что обстрел велся из Казачьей Лопани

В силовых структурах РФ агентству ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, запуск ракеты по Белгороду был осуществлен Вооруженными силами Украины из района Казачьей Лопани в Харьковской области. В тот же день российское министерство обороны заявило, что ВС РФ нанесли удары по украинским позициям в Харьковской области, в частности, возле Казачьей Лопани. Ведомство также утверждает, что российская армия захватила еще четыре села: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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