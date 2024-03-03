В Беларуси - первый арест за отрицание геноцида белорусов

Уголовное дело возбуждено против 54-летнего жителя Минска, который, по данным МВД страны, размещал в соцсетях материалы протестной тематики, обвиняя в "зверствах" в Хатыни белорусских партизан.

Следственный комитет Беларуси впервые возбудил уголовное дело по статье об отрицании геноцида белорусов. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает госагентство "БЕЛТА" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, дело возбуждено против 54-летнего жителя Минска. Согласно материалам следствия, в 2020 году он в созданной им группе в соцсети размещал "материалы протестной тематики", а также "сведения, дискредитирующие республику и реабилитирующие фашистов".

В частности, обвиняемый якобы утверждал, что "немцы обращались с населением Беларуси добродушно, зверствовали же в основном партизаны". Кроме того, по утверждению МВД, задержанный граждан заявил, что деревня Хатынь была сожжена партизанами во время Второй мировой войны.

Закон "О геноциде белорусского народа"

В июле 2021 года Александр Лукашенко в ходе своего выступления на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Курган Славы" под Минском заявил о "белорусском холокосте" или "холокосте белорусского народа" в годы нацистской оккупации Беларуси.

В декабре 2021 года Палата представителей Национального собрания страны приняла закон "О геноциде белорусского народа". Статью в Уголовный кодекс Беларуси добавили в начале 2022 года. За отрицание факта "геноцида белорусского народа" предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, а повторно - до десяти лет лишения свободы.

Под "геноцидом белорусского народа" в законе подразумеваются преступления, которые нацисты и их пособники, а также антисоветские "националистические формирования" совершили в период с 22 июня 1941-го по 31 декабря 1951-го годов на территории Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР).

При этом, как указывают эксперты, формулировки закона и его интерпретация Лукашенко фактически отрицают факты Холокоста на территории Беларуси. При это Лукашенко заявил, что евреи "смогли доказать "свой" Холокост" и "весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать". И в Израиле, и в западных еврейских изданиях это высказывание вызвало критику, а самого Лукашенко обвинили в антисемитизме.

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