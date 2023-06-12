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В Беларуси признали "экстремистским" издание "Зеркало"

Жан Рофе
1 ч. назад

МВД Беларуси включило в список "экстремистских формирований" издание "Зеркало", созданное бывшими сотрудниками Tut.by.

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РедакцияTut.by в Минске (фото из архива)
РедакцияTut.by в Минске (фото из архива)Фото: Natalia Fedosenko/TASS/IMAGO

Министерство внутренних дел Беларуси признало издание "Зеркало" "экстремистским формированием". Как сообщает само издание, решение было принято в пятницу, 9 июня, а в соответствующем реестре информация появилась в понедельник, 12 июня. В перечень вошли сайт "Зеркала", его соцсети, а также логотип "в виде формализованного изображения белого голубя, держащего ветку, на красном фоне".

"Группа граждан, объединенных под названием "Зеркало / Zerkalo.io", осуществляет экстремистскую деятельность посредством ряда интернет-ресурсов, а также визуального материала (изображения, логотипа, цифрового водяного знака и т.п.) либо текста Zerkalo.io с какими-либо надписями или без использования надписей, вне зависимости от носителя информации (флаги, транспаранты, вымпелы, эмблемы, шевроны, нашивки, стикеры, наклейки, значки, элементы одежды, предметы обихода и т.п.)", - говорится в сообщении МВД.

В Telegram-канале, связанном с Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларуси, указывается, что "Зеркало" признано "экстремистским формированием" за "публичные призывы к санкциям, дискредитацию и оскорбление должностных лиц, организацию деятельности по подготовке к совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь".

Проект бывшей команды Tut.by

"Зеркало" - проект бывших сотрудников издания Tut.by, уехавших из Беларуси. В декабре 2020 года экономический суд Минска лишил Tut.by статуса СМИ. Власти Беларуси утверждали, что сайт распространял "недостоверную информацию" о президентских выборах 2020 года, результаты которых вызвали массовые протесты в стране. Весной 2021 года в отношении сотрудников Tut.by возбудили уголовное дело. Тогда же был заблокирован сайт издания, который на тот момент был одним из самых посещаемых в Беларуси.

В марте 2023 года Минский городской суд приговорил главного редактора Tut.by Марину Золотову и генерального директора Людмилу Чекину к 12 годам колонии. Обеих признали виновными в разжигании вражды и призывах к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси. Чекиной было также предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов.

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